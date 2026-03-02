< sekcia Zahraničie
Postup Ruska na Ukrajine bol vo februári najpomalší za takmer dva roky
Ukrajinské jednotky pritom dosiahli niekoľko lokálnych prielomov.
Autor TASR
Kyjev 2. marca (TASR) - Ruská armáda zaznamenala vo februári najpomalší postup na frontovej línii na Ukrajine za takmer dva roky, vyplýva z analýzy agentúry AFP na základe údajov Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), píše TASR. Ukrajinské jednotky pritom dosiahli niekoľko lokálnych prielomov.
K spomaleniu došlo v čase, keď mali ruské sily na fronte problémy po tom, ako im americký podnikateľ Elon Musk obmedzil prístup k internetovým terminálom satelitného komunikačného systému Starlink. Podľa údajov ISW postúpilo Rusko počas februára o 123 štvorcových kilometrov – najmenej od apríla 2024.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý mesiac tvrdil, že jeho krajina vo vojne neprehráva. Podľa údajov ukrajinské jednotky dosiahli vo februári niekoľko lokálnych napredovaní, vrátane získania 61 štvorcových kilometrov územia z 15. februára a viac než 50 štvorcových kilometrov z 21. aj 23. februára.
Najväčšie úspechy zaznamenali na južnom úseku frontu, kde zatlačili ruskú armádu späť v Dnepropetrovskej oblasti. Rusko zase postupovalo na východe a približovalo sa ku kľúčovým centrám východoukrajinskej Doneckej oblasti - k mestám Kramatorsk a Slovjansk.
Rusko okupuje viac než 19 percent územia Ukrajiny. Pred začiatkom invázie vo februári 2022 malo pod kontrolou približne sedem percent – Krym, anektovaný v roku 2014, a územia držané separatistami podporovanými Moskvou.
K spomaleniu došlo v čase, keď mali ruské sily na fronte problémy po tom, ako im americký podnikateľ Elon Musk obmedzil prístup k internetovým terminálom satelitného komunikačného systému Starlink. Podľa údajov ISW postúpilo Rusko počas februára o 123 štvorcových kilometrov – najmenej od apríla 2024.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý mesiac tvrdil, že jeho krajina vo vojne neprehráva. Podľa údajov ukrajinské jednotky dosiahli vo februári niekoľko lokálnych napredovaní, vrátane získania 61 štvorcových kilometrov územia z 15. februára a viac než 50 štvorcových kilometrov z 21. aj 23. februára.
Najväčšie úspechy zaznamenali na južnom úseku frontu, kde zatlačili ruskú armádu späť v Dnepropetrovskej oblasti. Rusko zase postupovalo na východe a približovalo sa ku kľúčovým centrám východoukrajinskej Doneckej oblasti - k mestám Kramatorsk a Slovjansk.
Rusko okupuje viac než 19 percent územia Ukrajiny. Pred začiatkom invázie vo februári 2022 malo pod kontrolou približne sedem percent – Krym, anektovaný v roku 2014, a územia držané separatistami podporovanými Moskvou.