Postup Ruska v Kurskej oblasti bol zastavený, tvrdí Ukrajina

Kyjev 18. septembra (TASR) - Ruská protiofenzíva zameraná na opätovné získanie území obsadených Ukrajinou v juhoruskej Kurskej oblasti bola "zastavená", uviedol v stredu hovorca ukrajinskej vojenskej správy Olexij Dmytraškivskyj. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Pokúsili sa útočiť od strán, tam ich však zastavili," spresnil pre AFP. "Situácia bola stabilizovaná a dnes je všetko pod kontrolou," dodal.



Dmytraškivskyj pripustil, že na jednom mieste Moskva dosiahla "menší úspech". "Rusi vstúpili do jednej z obcí a začali bojovať o ďalšiu," uviedol. Pri ruských protiútokoch podľa neho zahynulo 23 civilistov. Agentúra AFP pripomína, že tieto tvrdenia nedokázala overiť.



Ukrajinský predstaviteľ taktiež vyhlásil, že v oblastiach obsadených ukrajinskými jednotkami sa nachádza "niekoľko tisíc" ruských civilistov. Podotkol, že v niektorých okupovaných obciach žije aj viac ako 500 ľudí. Rusko sa k počtu civilistov na obsadených územiach doteraz nevyjadrilo. Uviedlo iba, že z oblasti ušlo približne 13.000 ľudí, pripomína AFP.



V rozhovore taktiež uviedol, že civilisti nemôžu okupovanú oblasť opustiť, pretože "situácia musí zostať pod kontrolou." Po území sa však podľa neho môžu pohybovať. Môžu sa "navštevovať, najesť sa, stretnúť sa, okopávať zemiaky, pracovať v záhrade," uviedol.



Jediný spôsob, ako by sa civilistom mohlo umožniť odísť na územie kontrolované Ruskom, by podľa neho bol, ak by sa Ukrajina a Rusko "prostredníctvom medzinárodných organizácií, ktoré sa zaoberajú týmito otázkami, dohodli na otvorení zeleného koridoru pod dohľadom pozorovateľov."



Dmytraškivskyj upresnil, že jedlo a ďalšie zásoby sa na okupované ruské územia dovážajú zo susednej ukrajinskej Sumskej oblasti. "Sumská regionálna správa prideľuje príspevky na chlieb každý týždeň. Ozbrojené sily poskytujú vodu, administratíva potravinové balíčky," podotkol a dodal, že na okupovaných územiach "nefunguje nič, žiadne obchody, žiadna lekáreň, nič."



Ukrajinská armáda podnikla prekvapivý prienik do pohraničnej Kurskej oblasti na území Ruska 6. augusta a tvrdí, že tam obsadila desiatky obcí a miest vrátane pohraničného mesta Sudža.



Rusko až minulý týždeň oznámilo, že podniklo protiofenzívu s cieľom vytlačenia ukrajinských jednotiek z Kurskej oblasti. Moskva zároveň tvrdí, že opätovne ovládla niektoré jej časti.