Posvätnú šiitsku svätyňu v meste Mašhad zatvorili pre verejnosť

Teherán 15. marca (TASR) - V Iráne v nedeľu zatvorili pre verejnosť až do odvolania hrobku šiitského imáma Rézu ležiacu v meste Mašhad na severovýchode krajiny, ktorá je považovaná za posvätné i pútnické miesto pre šiitkých moslimov. V rámci snáh o potlačenie šírenia koronavírusu zároveň Irán svojich občanov vyzval, aby zostali doma, informuje agentúra AFP.



Hovorca mauzólea v Mašhade uviedol, že momentálne sú už zatvorené "všetky kryté priestory" tejto svätyne. Dodal, že zrušené boli tiež skupinové modlitby "okrem tých v otvorených priestoroch a dvorov pri mauzóleu, kde je po tieto dni len zopár pútnikov".



Do tejto svätyne prichádza každoročne množstvo Iráncov, a to najmä v okolí osláv perzského Nového roku (Novrúzu), ktoré sa tento rok začínajú 20. marca.



Vedenie mauzólea už v stredu avizovalo, že oslavy Novrúzu v komplexe tento rok nebudú, a to v súlade s "prísnymi nariadeniami zdravotníckych orgánov zakazujúcich zhromaždenia", a pri komplexe nebudú prebiehať ani "náboženské obrady" pôvodne plánované na nasledovné dni.



Irán oznámil v nedeľu ďalších 113 úmrtí v dôsledku nákazy novým koronavírusom, čím sa celkový počet obetí v tejto krajine vyšplhal na 724. Počet nakazených podľa údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva aktuálne predstavuje prinajmenšom 13.938 osôb.



Hovorca zmieneného rezortu v reakcii na zvýšenie počtu mŕtvych i nakazených na občanov apeloval, aby nikam necestovali a ostali doma, aby tak "v nadchádzajúcich dňoch mohlo dôjsť k zlepšeniu situácie".



Agentúra AFP uvádza, že aj napriek obdobným predchádzajúcim výzvam, je na záberoch tamojšej štátnej televízie vidieť, že Iránci sa aj naďalej na verejných miestach zhromažďujú.



Irán je v súčasnosti koronavírusom najviac postihnutou krajinou na Blízkom a Strednom východe a v globálnej bilancii je na treťom mieste za Čínou a Talianskom.



Koronavírusom sa v Iráne nakazilo aj niekoľko vysokopostavených vládnych úradníkov a poslancov a najmenej sedem z nich chorobe COVID-19, ktorú koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje, podľahlo. Medzi týmito obeťami je aj poradca ministra zahraničných vecí Mohammada Džaváda Zarífa.



Vláda v Teheráne sa v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu rozhodla nasadiť armádu, aby pomohla vyprázdniť ulice iránskych miest. Na prítomnosť tohto nákazlivého ochorenia by mali byť otestovaní všetci obyvatelia islamskej republiky.