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Potápač zahynul po útoku žraloka, tento rok ide o štvrtý prípad
Muž vo veku okolo 30 rokov bol napadnutý 4,5-metrovým žralokom pri ostrove Michaelmas, juhovýchodne od Perthu, upresnila záchranná služba.
Autor TASR
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Perth 6. júna (TASR) - Po útoku žraloka pri pobreží Západnej Austrálie zomrel v sobotu potápač. Tento rok je to štvrtý smrteľný prípad v krajine. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Muž vo veku okolo 30 rokov bol napadnutý 4,5-metrovým žralokom pri ostrove Michaelmas, juhovýchodne od Perthu, upresnila záchranná služba.
Polícia informovala, že muž v tom čase lovil ryby s harpúnou. Po útoku ho vytiahli na breh, kde sa ho záchranári pokúsili resuscitovať. „Žiaľ, nepodarilo sa ho zachrániť,“ uviedla.
Ministerstvo pre primárny priemysel a regionálny rozvoj štátu Západná Austrália vyzvalo ľudí na „zvýšenú opatrnosť“ v oblasti a na sledovanie oznámení o výskyte žralokov.
K útoku došlo len dva týždne po tom, ako žralok usmrtil muža v severovýchodnom štáte Queensland.
V Západnej Austrálii ide v tomto roku o druhý smrteľný prípad. Minulý mesiac zomrel muž po útoku veľkého bieleho žraloka pri ostrove Rottnest neďaleko Perthu.
Austrálski vedci sa domnievajú, že čoraz preplnenejšie vody a rastúce teploty oceánov menia migračné vzorce žralokov, čo môže prispievať k nárastu ich útokov.
Muž vo veku okolo 30 rokov bol napadnutý 4,5-metrovým žralokom pri ostrove Michaelmas, juhovýchodne od Perthu, upresnila záchranná služba.
Polícia informovala, že muž v tom čase lovil ryby s harpúnou. Po útoku ho vytiahli na breh, kde sa ho záchranári pokúsili resuscitovať. „Žiaľ, nepodarilo sa ho zachrániť,“ uviedla.
Ministerstvo pre primárny priemysel a regionálny rozvoj štátu Západná Austrália vyzvalo ľudí na „zvýšenú opatrnosť“ v oblasti a na sledovanie oznámení o výskyte žralokov.
K útoku došlo len dva týždne po tom, ako žralok usmrtil muža v severovýchodnom štáte Queensland.
V Západnej Austrálii ide v tomto roku o druhý smrteľný prípad. Minulý mesiac zomrel muž po útoku veľkého bieleho žraloka pri ostrove Rottnest neďaleko Perthu.
Austrálski vedci sa domnievajú, že čoraz preplnenejšie vody a rastúce teploty oceánov menia migračné vzorce žralokov, čo môže prispievať k nárastu ich útokov.