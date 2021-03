Potápači našli čiernu skrinku havarovaného boeingu v Indonézii

Jakarta 31. marca (TASR) - Po takmer troch mesiacoch sa podarilo nájsť jednu z tzv. čiernych skriniek boeingu indonézskych aerolínií Sriwijaya Air so 62 ľuďmi na palube, ktorý sa 9. januára zrútil do mora len štyri minúty po štarte z Jakarty. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Ako oznámilo indonézske ministerstvo dopravy, potápači vo vodách Jávskeho mora objavili hľadaný záznamník rozhovorov v pilotnej kabíne (CVR), ktorý by mal pomôcť pri objasnení príčin nešťastia. Ministerstvo však neuviedlo, v akom stave je nájdené zariadenie.



Vonkajší kryt a signalizačné zariadenie záznamníka potápači vylovili už niekoľko dní po havárii. Avšak jeho kľúčovú súčasť - pamäťovú jednotku - hľadali v relatívne plytkých, avšak bahnistých vodách Jávskeho mora skoro tri mesiace.



Druhú z čiernych skriniek, zapisovač letových údajov, sa podarilo objaviť ešte v januári. Získané informácie vyšetrovatelia zakomponovali do februárovej predbežnej správy o nehode, podľa ktorej malo lietadlo problém so zariadením regulujúcim ťah motorov. Zrejme preto za menej ako minútu prudko kleslo o približne 3000 výškových metrov a zrútilo sa do mora.



Nájdené pamäťové zariadenie z kokpitového záznamníka by malo pomôcť objasniť, aké kroky podnikli v posledných minútach letu piloti.



Posádka Boeingu 737-500 podľa vyšetrovateľov pred nešťastím nehlásila žiadne problémy. Stroj, ktorý mal 26 rokov, do vody dopadol s najväčšou pravdepodobnosťou neporušený, pretože trosky boli nájdené na relatívne malej ploche. Haváriu nikto z osôb na palube neprežil.