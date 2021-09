Potápači objavili pri Louisiane ropovod zodpovedný za ropnú škvrnu

Washington 6. septembra (TASR) - Potápači objavili v mexickom zálive poškodený ropovod zrejme zodpovedný za ropnú škvrnu, ktorá sa objavila po tom, čo sa oblasťou prehnal hurikán Ida. Informovala o tom agentúra AP.



Americká spoločnosť Talos Energy, ktorá v súčasností platí za čistenie tejto stále zväčšujúcej sa ropnej škvrny, v nedeľu vo vyhlásení oznámila, že poškodený ropovod jej nepatrí.



Talos Energy spolupracuje s americkou pobrežnou strážou (USCG) a ďalšími federálnymi agentúrami s cieľom určiť, komu potrubie patrí. Potápači okrem spomínaného ropovodu, ktorý má priemer približne 30 centimetrov, objavili aj dve menšie otvorené potrubia s priemerom 10 centimetrov. Tie sú však zrejme vyradené z prevádzky a z vyhlásenia spoločnosti nie je jasné, či z nich tečie ropa, píše AP.



Agentúra AP informovala minulý týždeň v stredu o leteckých snímkach zobrazujúcich niekoľko kilometrov dlhú ropnú škvrnu približne tri kilometre na juh od prístavu Port Fourchon v americkom štáte Louisiana.



Tok ropy unikajúcej do oceánu sa podľa firmy Talos Energy za posledných 48 hodín výrazne spomalil. Ropná škvrna sa podľa snímkov nachádza len v mori a doteraz nezasiahla pobrežie Louisiany.



Zatiaľ nie je známe, koľko litrov ropy uniklo, podľa satelitných snímok zo soboty je však škvrna viac ako 19 kilometrov dlhá, píše AP.



V dôsledku hurikánu Ida navyše povodňové vody zasiahli ropnú rafinériu pri rieke Mississippi južne od louisianského mesta New Orleans a spôsobili únik dosiaľ neznámeho množstva ropy, dodáva AP.



Hurikán Ida zoslabol v priebehu pondelka 30. augusta nad americkým štátom Mississippi na tropickú búrku. Stalo sa tak niekoľko hodín po tom, čo zasiahol štát Lousiana ako jeden z najsilnejších zaznamenaných hurikánov v dejinách USA. Zrážky a záplavy pripravili o život najmenej 50 ľudí, informovala agentúra Reuters.



V dôsledku poškodenia elektrického vedenia ostalo pôvodne bez energie viac ako milión domácností a firiem v americkom štáte Louisiana. Spoločnosť Entergy, dodávajúca elektrickú energiu do mesta New Orleans žiada zákazníkov o trpezlivosť. V teréne je viac ako 25.000 pracovníkov zo 40 amerických štátov, ktorí sa snažia opraviť 14.000 poškodených stožiarov elektrického vedenia a 2.200 transformátorov.