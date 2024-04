NÁROČNÁ AKCIA: Potápači v Plzni hľadali niekoľko hodín v rieke človeka

Plzeň 28. apríla (TASR) - Veľké manévre sa odohrali v sobotu večer v centre českého mesta Plzeň, kde potápači z rieky Radbuza vylovili muža pod vplyvom drog. Po druhom človeku, ktorý bol údajne tiež vo vode, však márne pátrali niekoľko hodín, informuje TASR na základe správy portálu Novinky.cz.



Na miesto prišli približne o 22.00 h všetky záchranné zložky. Podľa veliaceho dôstojníka hasičov Štefana Livinka sa pod Wilsonovým mostom podarilo vyloviť z vody muža. Informácie, či sa vo vode nachádza ďalšia osoba, sa však nepodarilo potvrdiť ani vyvrátiť.



Rieku prehľadávali hasičskí i policajní potápači až do jednej hodiny nadránom. Polícia incident stále prešetruje a zisťuje, ako sa muž dostal do vody, píšu Novinky.



Na tiesňovú linku volali svedkovia s tým, že v rieke stojí muž a kričí o pomoc, uviedla policajná hovorkyňa Michaela Raindlová. Hliadky následne po príchode na miesto zistili, že muž je pod vplyvom drog; správal sa nepokojne a zmätene. Podľa informácií z miesta sa však vo vode údajne nachádzal aj niekto ďalší.



Zdrogovaný muž skončil v starostlivosti záchranárov a previezli ho do nemocnice, dodáva portál Novinky.cz.