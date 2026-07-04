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Potenciálny premiér Burnham vylúčil predčasné parlamentné voľby
Burnham je v súčasnosti jediným kandidátom na post premiéra po tom, ako Starmer minulý mesiac odstúpil z funkcie lídra Labouristickej strany i premiéra.
Autor TASR
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Londýn 4. júla (TASR) - Pravdepodobný budúci britský premiér Andy Burnham v piatok vylúčil vyhlásenie predčasných parlamentných volieb v prípade, že v úrade nahradí Keira Starmera a prisľúbil, že sa bude držať najnovšieho programového vyhlásenia vládnucej strany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Burnham je v súčasnosti jediným kandidátom na post premiéra po tom, ako Starmer minulý mesiac odstúpil z funkcie lídra Labouristickej strany i premiéra. Burnham by mal prevziať vedenie stredo-ľavej strany i krajiny ešte tento mesiac.
Bývalý starosta Veľkého Manchestru v relácii na sociálnej sieti Reddit odpovedal na otázky týkajúce sa širokého spektra tém od volebnej reformy až po zahraničnú politiku. V súvislosti s vojnou na Ukrajine Burnham uviedol, že by krajine „na 100 percent“ poskytoval rovnakú úroveň podpory ako Starmer, ktorý bol pevným spojencom Kyjeva, rovnako ako jeho konzervatívni predchodcovia. Veterán Labouristickej strany Burnham tiež naznačil, že chce pokračovať v úsilí o sprostredkovanie užších väzieb s EÚ.
Na otázku, či by vyhlásil predčasné parlamentné voľby (riadne sa majú konať až v roku 2029), Burnham odpovedal „nie“ a trval na tom, že sa bude riadiť volebným programom z roku 2024. Mal na mysli 136-stranové zhrnutie agendy Labouristickej strany z posledných parlamentných volieb v roku 2024, v ktorých strana dosiahla drvivé víťazstvo.
Niektoré zo súboru politických návrhov v programe už boli zavedené do praxe. Viaceré kľúčové záväzky sa týkali rozpočtových pravidiel, pričom Labouristická strana prisľúbila nezvyšovať sadzby dane z príjmu pracujúcich ani DPH, čo by obmedzilo Burnhamove možnosti robiť zásadné zmeny v oblasti daní a verejných výdavkov. Vo svojom prvom rozhovore pre médiá od oznámenia Starmerovej rezignácie 22. júna však Burnham vo štvrtok povedal, že volebný program ponúka určitú flexibilitu na prípadné zvýšenie daní.
V piatkovej relácii na platforme Reddit Burnham naznačil, že naďalej podporuje reformu britského väčšinového volebného systému, ktorý v minulosti zvýhodňoval dve tradičné hlavné politické strany v krajine. Avšak s čoraz väčšou fragmentáciou podpory voličov a s tým, že najmenej päť strán zvyčajne dosahuje v prieskumoch na celoštátnej úrovni dvojciferné počty hlasov, sa zintenzívnili výzvy na zavedenie proporcionálneho systému.
„Som silným zástancom volebnej reformy, čiastočne preto, že verím, že umožní prechod k politike väčšej spolupráce, ktorá bude menej o zbieraní politických bodov a viac o riešení problémov,“ povedal Burnham. „Budem sa snažiť presvedčiť vlastnú stranu o potrebe záväzku k tomu v ďalšom volebnom programe,“ dodal.
Burnham je v súčasnosti jediným kandidátom na post premiéra po tom, ako Starmer minulý mesiac odstúpil z funkcie lídra Labouristickej strany i premiéra. Burnham by mal prevziať vedenie stredo-ľavej strany i krajiny ešte tento mesiac.
Bývalý starosta Veľkého Manchestru v relácii na sociálnej sieti Reddit odpovedal na otázky týkajúce sa širokého spektra tém od volebnej reformy až po zahraničnú politiku. V súvislosti s vojnou na Ukrajine Burnham uviedol, že by krajine „na 100 percent“ poskytoval rovnakú úroveň podpory ako Starmer, ktorý bol pevným spojencom Kyjeva, rovnako ako jeho konzervatívni predchodcovia. Veterán Labouristickej strany Burnham tiež naznačil, že chce pokračovať v úsilí o sprostredkovanie užších väzieb s EÚ.
Na otázku, či by vyhlásil predčasné parlamentné voľby (riadne sa majú konať až v roku 2029), Burnham odpovedal „nie“ a trval na tom, že sa bude riadiť volebným programom z roku 2024. Mal na mysli 136-stranové zhrnutie agendy Labouristickej strany z posledných parlamentných volieb v roku 2024, v ktorých strana dosiahla drvivé víťazstvo.
Niektoré zo súboru politických návrhov v programe už boli zavedené do praxe. Viaceré kľúčové záväzky sa týkali rozpočtových pravidiel, pričom Labouristická strana prisľúbila nezvyšovať sadzby dane z príjmu pracujúcich ani DPH, čo by obmedzilo Burnhamove možnosti robiť zásadné zmeny v oblasti daní a verejných výdavkov. Vo svojom prvom rozhovore pre médiá od oznámenia Starmerovej rezignácie 22. júna však Burnham vo štvrtok povedal, že volebný program ponúka určitú flexibilitu na prípadné zvýšenie daní.
V piatkovej relácii na platforme Reddit Burnham naznačil, že naďalej podporuje reformu britského väčšinového volebného systému, ktorý v minulosti zvýhodňoval dve tradičné hlavné politické strany v krajine. Avšak s čoraz väčšou fragmentáciou podpory voličov a s tým, že najmenej päť strán zvyčajne dosahuje v prieskumoch na celoštátnej úrovni dvojciferné počty hlasov, sa zintenzívnili výzvy na zavedenie proporcionálneho systému.
„Som silným zástancom volebnej reformy, čiastočne preto, že verím, že umožní prechod k politike väčšej spolupráce, ktorá bude menej o zbieraní politických bodov a viac o riešení problémov,“ povedal Burnham. „Budem sa snažiť presvedčiť vlastnú stranu o potrebe záväzku k tomu v ďalšom volebnom programe,“ dodal.