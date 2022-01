Potomkovia kráľa Umberta II. chcú získať naspäť korunovačné klenoty

Rím 26. januára (TASR) - Potomkovia posledného talianskeho kráľa Umberta II. podali oficiálnu žiadosť o vrátenie korunovačných klenotov, ktoré boli takmer 76 rokov ukryté v bezpečnostnej schránke talianskej centrálnej banky.



Krok prichádza na pozadí dlhotrvajúcich nejasností v súvislosti s ich vlastníctvom, informoval v utorok denník The Guardian.



Banka prevzala šperky pozostávajúce z viac ako 6000 diamantov a 2000 perál 5. júna 1946 – tri dni po tom, ako Taliani odhlasovali zrušenie monarchie, a deväť dní predtým, ako Umberto II., ktorý vládol len 34 dní, bol spolu so svojimi mužskými dedičmi vyhostený do vyhnanstva v Portugalsku a vo Švajčiarsku.



Panovník poveril ministra kráľovského dvora, aby previedol klenoty do úschovy Luigimu Einaudimu, vtedajšiemu guvernérovi Talianskej banky, ktorý sa neskôr stal prezidentom krajiny. Klenoty boli údajne jedinou časťou kráľovského majetku, ktorú po zrušení monarchie nezhabal taliansky štát.



Ak strany nedospejú k riešeniu, rodina pristúpi k žalobe na štát v snahe získať späť tieto klenoty. Talianska banka túto neformálnu žiadosť zamietla už vlani v novembri.



Rodina potomkov kráľa Umberta II. dosiaľ nepodnikla žiadne oficiálne kroky na opätovné získanie klenotov z obáv, že by to mohlo vyvolať vlnu nevôle. Mužskí potomkovia rodu Savojovcov mohli znovu vstúpiť do Talianska až v roku 2002.



Akú hodnotu majú dané drahokamy, nie je momentálne jasné, hoci v minulosti sa uvádzali veľmi rozdielne odhady – od 18 miliónov eur do 300 miliónov eur, píše The Guardian.



Umberto II. strávil svoje exilové roky v Portugalsku a už nikdy viac nevkročil do Talianska. V roku 1983 zomrel vo veku 78 rokov vo švajčiarskej Ženeve, kde sa liečil z rakoviny.