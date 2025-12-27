Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POTOPENÁ LOĎ: Nešťastie sa stalo pri ostrove Padar, hlásia nezvestných

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Sedem osôb sa podarilo zachrániť v sobotu v skorých ranných hodinách s pomocou okolitých turistických lodí a záchranného tímu.

Autor TASR
Jakarta 27. decembra (TASR) - Drevená výletná loď sa v piatok neskoro večer potopila pri pobreží indonézskeho ostrova Padar. Štyria španielski turisti sú stále nezvestní, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.

Tradičná indonézska plachetnica (pinisi) prevážala 11 osôb – šesť turistov zo Španielska, štyroch členov posádky a miestneho sprievodcu – keď sa potopila v prielive pri Padare, treťom najväčšom ostrove národného parku Komodo. Sedem osôb sa podarilo zachrániť v sobotu v skorých ranných hodinách s pomocou okolitých turistických lodí a záchranného tímu.

Pátracia operácia pokračuje aj v sobotu. V oblasti panovali v posledných dňoch nestabilné poveternostné podmienky a meteorológovia varovali pred zvýšeným rizikom pre námornú dopravu vo východnej Indonézii.

Národný park Komodo, zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO, patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce turistické destinácie Indonézie. Láka návštevníkov koralovými útesmi, potápačskými lokalitami a komodskými varanmi – jaštermi dlhými dva až tri metre a vážiacimi až 150 kilogramov, ktoré žijú vo voľnej prírode a priťahujú množstvo turistov.
.

