Potopenie člna s migrantami pri pobreží Grécka si vyžiadalo tri obete

Atény 16. októbra (TASR) - Najmenej traja ľudia zahynuli v pondelok pri stroskotaní člna s migrantami pri pobreží ostrova Symi na východe Grécka, uviedla grécka pobrežná stráž. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Zachrániť sa podarilo osem ľudí, dvaja z nich boli prevezení do nemocnice na neďalekom ostrove Rodos. Ostatných zachránených previezli do hlavného prístavu na ostrove Symi.



V oblasti stále prebieha záchranná operácia a po dvoch nezvestných pátrajú dve lode pobrežnej stráže, štyri súkromné plavidlá a helikoptéra.



Záchranári vytiahli z vody telá dvoch mužov a jednej ženy. Podľa preživších sa dvom ľudom z člna podarilo vlastnými silami dostať do bezpečia na súši. Národnosť ľudí v člne nebola bezprostredne známa.



Grécko leží na jednej z najfrekventovanejších migračných trás, ktoré využívajú ľudia utekajúci pred konfliktami a chudobou z Blízkeho východu, Afriky a Ázie do krajín Európskej únie.



Mnohí sa na malých člnoch snažia preplaviť z Turecka na neďaleké grécke ostrovy. Niektorí migranti využívajú väčšie plachetnice, jachty či rybárske lode na prekonanie väčších vzdialeností buď z Turecka alebo z Afriky smerom do Talianska, pričom prechádzajú aj cez grécke výsostné vody, píše AP.