POTOPIL SA ČLN: Traja ľudia zomreli a štyria sú nezvestní
Ďalších 38 ľudí vytiahla z vody turecká pobrežná stráž živých.
Autor TASR
Ankara 12. februára (TASR) - Traja ľudia zahynuli a štyria ďalší sú nezvestní po tom, čo sa vo štvrtok v Egejskom mori v blízkosti tureckého letoviska Izmir potopil nafukovací gumený čln s migrantami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ďalších 38 ľudí vytiahla z vody turecká pobrežná stráž živých. Nešťastie sa stalo približne 30 kilometrov od gréckeho ostrova Lesbos. Ten migranti často využívajú ako vstupný bod do Európskej únie.
„Pátracie operácie s cieľom nájsť štyroch nezvestných nelegálnych migrantov pokračujú,“ uviedla turecká pobrežná stráž s tým, že do operácie nasadila niekoľko plavidiel a helikoptéry.
Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sa v Stredozemnom mori od začiatku tohto roka stratilo alebo zahynulo už najmenej 524 migrantov.