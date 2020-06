Potopenie lode pri Mozambiku si vyžiadalo 13 životov

Maputo 7. júna (TASR) - Najmenej trinásť ľudí zahynulo v sobotu po tom, ako sa v nepriaznivom počasí potopila loď pri pobreží severného Mozambiku, píše agentúra AFP odvolávajúca sa na miestnu políciu.



Podľa hovorcu polície mala loď vyštartovať v noci z pobrežného mesta Memba a smerovala do prístavu Mocímboa da Praia. Vplyvom zlého počasia narazila na skaly. Na palube bolo 50 ľudí.



"V súčasnosti vyťahujeme telá trinástich obetí a zachraňujeme 35 preživších, ktorých drží polícia, aby mohla nehodu vyšetriť," uviedol hovorca polície.



Loď narazila v zátoke južne od mesta Pemba, ktoré je metropolou provincie Cabo Delgado. V provincii vedú militanti posledné dva roky džihádistické povstanie.



Mozambická polícia podozrieva islamistické skupiny z toho, že miestne cesty a more využívajú na prepravu bojovníkov.



"Vyšetrovanie motívov tejto nočnej plavby, ktorá prebehla bez toho, aby o nej boli upovedomené námorné úrady, stále prebieha," dodal hovorca.



Podľa mimovládnej organizácie Projekt pre údaje o miestach a udalostiach ozbrojených konfliktov (ACLED) si džihádistické útoky, ku ktorým sa v posledných mesiacoch často prihlasoval Islamský štát (IS), v provincii vyžiadali už najmenej 1100 mŕtvych, vrátane civilistov a príslušníkov polície aj armády.



Podľa odhadov Organizácie spojených národov (OSN) bolo v provincii v dôsledku povstania vysídlených viac ako 200.000 ľudí.