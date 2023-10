Potopenie lode pri pobreží Sicílie neprežilo päť ľudí

Rím 29. októbra (TASR) – Talianski záchranári v nedeľu pokračovali v pátracej akcii na mori, počas ktorej prehľadávali oblasti pri pobreží juhozápadnej Sicílie. V sobotu tam stroskotala rybárska loď s migrantami, nehodu neprežilo päť osôb a približne 20 ľudí zostáva podľa záchranárov nezvestných. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Telá piatich mužov objavila pobrežná stráž v sobotu ráno na pláži neďaleko dediny Marinella di Selinunte, ďalších 35 preživších objavila po prehľadaní okolitých obcí.



"Preživší tvrdia, že loď vyrazila z Tuniska vo štvrtok neskoro večer s približne 60 ľuďmi na palube," vyhlásil kapitán pobrežnej stráže Daniele Governale, ktorý riadi pátracie a záchranné akcie. "To znamená, že nezvestných je približne 20 osôb. Oblasť však prehľadáva aj množstvo potápačov, ktorí zatiaľ nič nenašli. Je preto vysoká šanca, že stroskotanie prežili a sú niekde na ostrove," dodal Governale.



Počas posledných mesiacov sa výrazne zvýšil počet ľudí, ktorí sa k talianskym brehom plavia zo severu Afriky na plavidlách nevhodných na more. Od januára dorazilo do Talianska viac než 142.000 migrantov, podľa údajov talianskeho ministerstva vnútra to bolo minulý rok za rovnaké obdobie 82.000 osôb.



Stredozemné more je dlhodobo jednou z najnebezpečnejších migračných trás na svete. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uvádza, že od začiatku roka pri pokusoch o jej prekonanie zahynulo alebo zmizlo približne 2500 osôb.



Talianska vládna koalícia vedená pravicovou premiérkou Giorgiou Meloniovou chce efektívnejšie bojovať proti nelegálnej migrácii. Nedávno preto schválila balík prísnejších opatrení vrátane dlhšieho zadržiavania nelegálnych migrantov, ktoré majú obmedziť počet prichádzajúcich osôb.