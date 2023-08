Potopenie lode s migrantami pri pobreží Grécka si vyžiadalo 4 mŕtvych

Atény 28. augusta (TASR) - Štyria ľudia zahynuli a 18 ďalších sa v pondelok podarilo zachrániť po prevrátení člnu s migrantami pri gréckom ostrove Lesbos ležiacom neďaleko tureckého pobrežia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Grécka pobrežná stráž uviedla, že jedno z jej plavidiel vyzdvihlo 18 preživších a posádka objavila tiež štyroch ľudí v bezvedomí, ktorých previezli do hlavného prístavu Mytilini na Lesbose.



Počas víkendu pritom grécka pobrežná stráž vyzdvihla desiatky ľudí z rôznych plavidiel plaviacich sa neďaleko východných Egejských ostrovov. V uplynulých dvoch mesiacoch pritom počet takýchto príchodov migrantov po mori vzrástol.



Grécko ako vstupný bod do Európskej únie preferujú ľudia utekajúci pred konfliktami a chudobou z Blízkeho východu, Afriky a Ázie už celé desaťročia.



Podľa OSN dorazilo doposiaľ tento rok do Grécka po mori a pevnine vyše 14.000 ľudí. Predstavuje to zhruba jednu desatinu úspešných prekročení migrantov cez Stredozemné more. Väčšina z nich pritom mieri do Talianska.



V júni sa potopila v medzinárodných vodách juhozápadne od gréckeho pobrežia poškodená rybárska loď smerujúca z Líbye do Talianska. Odhaduje sa, že na jej palube bolo 500 až 750 ľudí, no podarilo sa nájsť len 104 preživších. Grécke úrady pritom čelili kritike za to, že nedokázali zasiahnuť včas a evakuovať ľudí z plavidla.