POTOPENÝ TRAJEKT: Hlásia 4 mŕtvych a 38 nezvestných

Jakarta 3. júla (TASR) - Najmenej štyria ľudia prišli o život a ďalších 38 je nezvestných po potopení trajektu, ktorý smeroval z indonézskeho ostrova Jáva na ostrov Bali. Miestne úrady zároveň vo štvrtok informovali, že záchranárom sa dosiaľ podarilo z vody vytiahnuť 23 preživších, píše TASR podľa agentúr AFP a AP.



Trajektom sa plavilo 65 ľudí, a to 53 cestujúcich a 12 členov posádky. Prepravoval tiež 22 vozidiel vrátane 14 nákladných. K jeho potopeniu došlo v stredu krátko pred polnocou; zhruba 25 minút po vyplávaní. Príčina nebola bezprostredne známa, miestni predstavitelia ju však v prvotných reakciách pripísali „nepriaznivému počasiu“. Na miesto nehody bol vyslaný záchranný tím; po nezvestných pátra deväť lodí vrátane dvoch remorkérov a dvoch nafukovacích člnov.



Záchranári zároveň preverujú, či bolo na palube viac ľudí, než uvádza zoznam cestujúcich, čo je v Indonézii pomerne bežné. Bezprostredne nebolo zrejmé, či trajektom cestovali aj cudzinci.



Trajekt smeroval z východnej časti Jávy do letoviska Gilimanuk na Bali. Ide o zhruba 50-kilometorvú plavbu, ktorá zvykne trvať približne hodinu. Mnohí z dovedna 23 preživších boli v čase záchrany v bezvedomí, uviedol veliteľ miestnej polície.



Námorné nehody sú v Indonézii, pozostávajúcej z vyše 17.000 ostrovov, pomerne časté. Dôvodom zväčša býva nedostatočné dodržiavanie bezpečnostných predpisov, no aj zlé počasie.