POTOPILA SA LOĎ: Nezvestných je 27 ľudí
Autor TASR
Jakarta 30. marca (TASR) - Na rozbúrenom mori pri východnom pobreží Indonézie sa v pondelok potopila loď s 27 ľuďmi na palube. Evakuovali sa ešte pred potopením do člna, ich poloha však nie je známa. V týchto chvíľach po nich pátrajú záchranné tímy. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AP.
Loď Nazila 05, ktorá prevážala 27 pasažierov a členov posádky, vyplávala krátko po zotmení z ostrova Taliabu v provincii Severné Maluku smerom k pobrežnej dedine Kema v tej istej provincii.
Ako prvý o incidente informoval úrady vlastník plavidla, podľa ktorého mu kapitán oznámil, že sa po náraze vysokých vĺn počas nepriaznivého počasia zlomila prova lode. Podľa kapitána sa potopila asi o 30 minút neskôr.
„Všetkým 27 ľuďom na palube sa podarilo evakuovať sa pomocou člna ešte predtým, ako sa loď potopila,“ povedal vedúci úradu pre pátranie a záchranu v indonézskom meste Palu Muhammad Rizal. Ich poloha však podľa neho naďalej nie je známa.
Do pátracej operácie bola nasadená záchranná loď vybavená navigačnými a komunikačnými zariadeniami a vrtuľník. Záchrannej jednotky pomáhajú aj miestni rybári.
Nazila 05 sa často používala na prepravu turistov a medzi miestnymi bola známa aj ako rybárska loď či malé osobné plavidlo.
Indonézia je súostrovie s viac ako 17.000 ostrovmi. Lode sú tam bežným dopravným prostriedkom. Vzhľadom na nedostatočné bezpečnostné normy a problémy s nadmerným počtom cestujúcich dochádza k nehodám pomerne často, poznamenala agentúra AP.
