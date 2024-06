Potravinová bezpečnosť: Pol milióna ľudí v Pásme Gazy trpí hladom

Gaza 25. júna (TASR) - Takmer pol milióna ľudí v Pásme Gazy naďalej trpí "katastrofálnym" hladom, pričom riziko hladomoru zostáva vysoké. Vyplýva to z utorkového hodnotenia iniciatívy Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC), píše TASR s odvolaním na agentúru AFP.



IPC je popredná medzinárodná inštitúcia, ktorá klasifikuje potravinové krízy podľa závažnosti. Vznikla v roku 2004 počas hladomoru v Somálsku, v súčasnosti zahŕňa vyše desať agentúr OSN a humanitárnych organizácií a zapojené sú aj vlády a ďalšie inštitúcie.



V najnovšej správe IPC skonštatovala, že jej marcové varovanie pred vypuknutím hladomoru na severe Pásma Gazy sa nenaplnilo. "Situácia v Gaze je však naďalej katastrofálna a v celom Pásme Gazy hrozí vysoké a trvalé riziko hladomoru," píše sa v hodnotení.



Približne 495.000 ľudí (asi 22 percent obyvateľov Pásma Gazy) podľa IPC stále čelí "katastrofálnej úrovni akútneho nedostatku potravín". Ďalších 745.000 osôb je zaradených do stavu potravinovej núdze.



Svetový potravinový program (WFP) uviedol, že najnovšia správa IPC "vykresľuje ostrý obraz pretrvávajúceho hladu" v palestínskej enkláve. Zároveň však ukazuje, "aký rozdiel môže priniesť lepší prístup", dodal. "Zvýšené dodávky na sever (Pásma Gazy) a služby v oblasti výživy pomohli znížiť najhoršiu úroveň hladu, situácia je však stále zúfalá," skonštatoval WFP.



Zároveň však upozornil, že situácia na juhu palestínskej enklávy sa zhoršuje. "Boje v Rafahu v máji vyhnali z domovov viac ako milión ľudí a výrazne obmedzili prístup humanitárnej pomoci," poukázal WFP. Vyslovil tiež obavy, že juh Pásma Gazy by mohol čoskoro zaznamenať rovnakú katastrofálnu úroveň hladu, aká bola predtým zaznamenaná na severe.