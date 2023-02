Potravinová kríza sa v Severnej Kórei sa zrejme zhoršila, tvrdí Soul

Soul 15. februára (TASR) — Južná Kórea predpokladá, že potravinová kríza v susednej Severnej Kórei sa zhoršila. Usudzuje tak aj na základe medializovaných správ o znížení prídelov potravín pre vojakov severokórejskej armády. K tomuto kroku pristúpil Pchjongjang prvýkrát po 20 rokoch, informuje TASR na základe stredajšej správy agentúry Reuters.



Severná Kórea tým fakticky priznala vážny nedostatok potravín, uviedlo juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie s odvolaním sa na správu severokórejských štátnych médií zo začiatku februára.



Táto správa sa týkala zvolania zasadnutia ústredného výboru komunistickej strany, ktoré sa bude zaoberať "veľmi dôležitou a naliehavou úlohou stanoviť správnu stratégiu rozvoja poľnohospodárstva". Zasadnutie sa uskutoční koncom februára.



Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie poukázalo na to, že takéto mimoriadne zasadnutie sa zvoláva v KĽDR len veľmi zriedkavo.



Severná Kórea v posledných desaťročiach trpela vážnym nedostatkom potravín vrátane hladomoru v 90. rokoch. Tento stav bol často dôsledkom prírodných katastrof, ako sú povodne a sucho.



Aj monitorovacia skupina 38 North so sídlom v USA v januári dospela k záveru, že dostupnosť potravín v Severnej Kórei pravdepodobne klesla pod minimum nevyhnutné na pokrytie základných ľudských potrieb. Skupina 38 North tvrdí, že potravinová neistota v KĽDR je najhoršia od hladomoru v 90. rokoch.



Juhokórejský minister pre zjednotenie Kwon Jong-se uviedol, že nedávne správy severokórejských médií, že dcéra vodcu Kim Čong-una sa objavuje na štátom organizovaných verejných podujatiach, by mohli byť zamerané na posilnenie jednoty a upevnenie lojality voči vládnucej rodine v situácii prehlbujúcej sa humanitárnej krízy.