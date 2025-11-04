Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Potravinová pomoc sa pre milióny Američanov zredukuje

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Podľa dokumentu to v praxi bude znamenať, že oprávneným domácnostiam bude vyplatených len približne 50 percent bežnej dávky, uviedla AFP.

Autor TASR
Washington 4. novembra (TASR) - Biely dom poskytne približne 42 miliónom Američanov s nízkymi príjmami len čiastočnú potravinovú pomoc. Dôvodom je tzv. shutdown federálnej vlády, ktorý sa blíži k rekordnej dĺžke a paralyzuje verejné služby. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.

Dva federálne súdy minulý týždeň rozhodli, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa musí na čiastočné pokrytie výdavkov programu výživovej pomoci (SNAP) za november použiť núdzový fond v objeme 4,65 miliardy dolárov. Program si pritom vyžaduje približne 8,6 miliardy dolárov mesačne.

Ministerstvo poľnohospodárstva, ktoré SNAP spravuje, vo svojej žiadosti adresovanej federálnemu súdu v štáte Rhode Island uviedlo, že nedostatok prostriedkov nebude kryť z iných zdrojov. Podľa dokumentu to v praxi bude znamenať, že oprávneným domácnostiam bude vyplatených len približne 50 percent bežnej dávky, uviedla AFP.

Dočasný návrh zákona o financovaní, ktorého cieľom je obnoviť činnosť federálnej vlády, blokujú v Snemovni reprezentantov demokrati. V stredu blokáda vstúpi do 36. dňa, čím prekoná rekord najdlhšieho zastavenia činnosti vlády v histórii USA.

Jadrom sporu sú dotácie na zdravotné poistenie v rámci zákona o dostupnej zdravotnej starostlivosti (Affordable Care Act/Obamacare). Tieto príspevky majú skončiť na konci roka. Ak Kongres nezakročí, poistné prudko stúpne už túto sobotu, keď sa začne nové prihlasovacie obdobie.

Demokrati podmieňujú obnovenie činnosti vlády dohodou o predĺžení dotácií, zatiaľ čo republikáni trvajú na tom, že rokovania sa môžu začať až po ukončení shutdownu.
