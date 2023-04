Potravinové banky v Británii rozdali vlani rekordný objem pomoci

Londýn 29. apríla (TASR) - Chudoba v Británii je na vzostupe, pričom v stále väčšej miere zasahuje zamestnanú populáciu. Poukázali na to najnovšie údaje spoločnosti, ktorá kontroluje najväčšiu sieť potravinových bánk. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť Trussell Trust, ktorá podporuje približne 1300 centier potravinových bánk naprieč celou Britániou, uviedla, že za obdobie od apríla 2022 do konca marca 2023 distribuovala rekordné zhruba 3 milióny balíkov s potravinovou pomocou. To je o 37 % viac než v roku 2021/2022 a viac než dvojnásobok v porovnaní so situáciou spred piatich rokov. Navyše vyše milióna balíkov bolo určených pre deti.



Spoločnosť zároveň dodala, že približne 760.000 Britov využilo pomoc jej siete prvýkrát. To je zhruba o 38 % viac než v roku 2021/2022. Bezprecedentne sa zvýšil počet zamestnaných ľudí, ktorí v dôsledku vysokej inflácie už nie sú schopní financovať životné náklady z nízkeho platu.



Britský štatistický úrad minulý týždeň zverejnil údaje o vývoji inflácie za marec. Celková medziročná miera inflácie sa síce zmiernila na 10,1 % z februárovej úrovne 10,4 %, avšak ceny potravín a nealkoholických nápojov vzrástli o 19,1 %, najvýraznejšie od augusta 1977.



"Neustále zvyšovanie počtu balíkov určených na potravinovú pomoc za posledných päť rokoch naznačuje, že je to skôr pretrvávajúca nízka úroveň príjmov a nevhodný systém sociálneho zabezpečenia, ktoré nútia čoraz viac Britov obracať sa na potravinové banky, než súčasná kríza či predtým pandémia nového koronavírusu," povedala šéfka Trussell Trust Emma Revieová. V tejto súvislosti vyzvala britskú vládu, aby systém dotácií upravila tak, že bude pokrývať nevyhnutné náklady.