Potravinové dodávateľské reťazce na Ukrajine sa „rozpadajú“, tvrdí WFP

Ženeva 18. marca (TASR) - Potravinové dodávateľské reťazce na Ukrajine kolabujú, pričom kľúčová infraštruktúra, ako sú mosty a vlaky zničené bombami, a mnohé obchody s potravinami a sklady sú prázdne. Vyhlásil to v piatok Jakob Kern, núdzový koordinátor Svetového potravinového programu (WFP).



Kern vyjadril znepokojenie nad situáciou v "obkľúčených mestách" na Ukrajine, ako je Mariupol, pričom uviedol, že zásoby potravín a vody sa míňajú a konvoje nie sú schopné vojsť tam.



"Potravinový dodávateľský reťazec v krajine sa rozpadá. Pohyby tovaru sa spomalili pre neistotu a neochotu vodičov," povedal Kern. "Našou úlohou v rámci Ukrajiny je v skutočnosti nahradiť rozbité komerčné potravinové dodávateľské reťazce," dodal a označil to za "mamutiu úlohu".



Agentúra OSN doposiaľ dodala v rámci pomoci Ukrajine 12.000 ton potravín. A hoci je Ukrajina významným producentom pšenice a kukurice, WFP tam bude dovážať potraviny ako súčasť rozrastajúcej sa núdzovej operácie. V súčasnosti pripravuje 8000 ton potravín na vstup zo susedných krajín, povedal Kern.



WFP pritom zvykla nakupovať takmer polovicu svojich globálnych dodávok pšenice z Ukrajiny. Podľa Kerna po ruskej invázii 24. februára sa svetové ceny potravín prudko zvýšili.



"Vzhľadom na to, že globálne ceny potravín sú na historickom maxime, WFP sa obáva vplyvu ukrajinskej krízy na potravinovú bezpečnosť na celom svete," povedal a varoval pred "hladom" na iných miestach, ako sú Jemen či Libanon, ktoré sa vo veľkej miere spoliehajú na dovoz z Ukrajiny.



Agentúra podľa neho v dôsledku inflácie a ukrajinskej krízy platí za potraviny mesačne 71 miliónov USD (64,50 milióna eur) navyše, skonštatoval s tým, že takáto suma by pokryla dodávky potravín pre 4 milióny ľudí. "Teraz meníme dodávateľa, a to má vplyv na ceny," dodal.



(1 EUR = 1,1008 USD)