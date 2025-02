Potravinový program OSN vyzval darcov na pomoc Palestínčanom v Gaze

Gaza 7. februára (TASR) - Svetový potravinový program (WFP) vo štvrtok vyzval medzinárodné spoločenstvo a "všetkých darcov", aby pomohli nakŕmiť milióny obyvateľov Pásma Gazy a obnoviť vojnou zničenú enklávu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Agentúra OSN uviedla, že od začiatku prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára, poskytla viac ako 15.000 ton potravín, čím nakŕmila viac ako 525.000 ľudí.



Podľa WFP je však potrebné urobiť viac, preto vyzvala medzinárodné spoločenstvo a darcov, aby naďalej podporovali pomoc WFP, ktorá podľa slov zástupcu výkonného riaditeľa WFP Carl Skau zachraňuje životy.



Rozsah potrieb je podľa Skauovho vyhlásenia obrovský a je potrebné zachovať pokrok. Povedal tiež, že súčasné prímerie v Pásme Gazy musí vydržať.



"V kritických sektoroch mimo potravín - voda, hygiena, prístrešky, dokonca aj návrat detí do škôl - musíme spolupracovať," povedal Skau po návšteve Pásma Gazy a dodal, že si to vyžaduje financovanie.



WFP tvrdí, že obnovenie obchodných trhov a miestnych potravinových systémov, ako je poľnohospodárstvo a rybolov, by mohlo pomôcť Palestínčanom v Gaze k sebestačnosti.



Skau navštívil palestínsku enklávu v čase, keď Hamas a Izrael rokujú o druhej fáze dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov. Dohoda sprostredkovaná Egyptom, Katarom a Spojenými štátmi pozastavila viac ako 15-mesiacov trvajúcu vojnu, ktorá vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.



Hneď po začiatku platnosti prímeria začali na územie Pásma Gazy prichádzať nákladné autá s humanitárnou pomocou. Prvá fáza dohody o prímerí predpokladá rýchle zvýšenie dodávok pomoci pre viac než dva milióny Gazanov, z ktorých 90 percent je podľa údajov OSN v súčasnosti postihnutých hladom.