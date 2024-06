Potravinový program pozastavil pomoc do Pásma Gazy cez plávajúce mólo

New York 11. júna (TASR) - Svetový potravinový program (WFP) pozastavil dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy cez dočasné plávajúce mólo. Podľa hovorcu OSN Stéphana Dujarrica je to z dôvodu prehodnotenia bezpečnostnej situácie, informuje TASR v pondelok podľa správy agentúry AFP.



Dujarric prepojil tento krok zo strany WFP s izraelskou záchrannou operáciou, počas ktorej armáda v sobotu oslobodila štyroch rukojemníkoch zadržiavaných v Pásme Gazy. Tamojšie úrady však hovoria, že pri operácii zahynulo 274 ľudí a zranilo sa približne ďalších 700.



Hovorca amerického Pentagónu Pat Ryder v pondelok povedal, že izraelská operácia sa odohrávala neďaleko dočasného móla, zakotveného pri pobreží Gazy, ale bola úplne oddelená od dodávok pomoci, ako aj zariadenia a personálu na platforme.



"Kolegovia z WFP nám oznámili, že dočasne pozastavujeme operácie na plávajúcom móle, kým sa nevykoná dôkladné posúdenie bezpečnostnej situácie, aby sa zaistila bezpečnosť našich zamestnancov a našich partnerov," uviedol Dujarric s tým, že berie na vedomie vyjadrenia americkej armády.



Ryder tiež povedal, že dodávky pomoci cez mólo opäť narušili vysoké vlny. Mólo pritom iba cez uplynulý víkend sprevádzkovali po tom, čo ho rozbúrené more poškodilo v máji.