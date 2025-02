Potravinový program pre ťažké boje pozastavil pomoc pre tábor v Sudáne

Chartúm 26. februára (TASR) - Svetový potravinový program (WFP) v stredu oznámil pozastavenie svojho pôsobenia vo vysťahovaleckom tábore Zamzam v sudánskom štáte Severný Darfúr pre stupňujúce sa násilie. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Intenzívne boje v tábore Zamzam prinútili WFP "dočasne pozastaviť distribúciu život zachraňujúcej potravinovej a výživovej pomoci v tábore pre vysídlené osoby postihnutom hladomorom".



"V dôsledku posledných dvoch týždňov stupňujúceho sa násilia nemali partneri WFP inú možnosť ako evakuovať zamestnancov do bezpečia," uviedol vo vyhlásení WFP. WFP je medzinárodná humanitárna organizácia v rámci OSN poskytujúca potravinovú pomoc krajinám v núdzi.



Boje medzi armádou a polovojenskou skupinou Sily rýchlej podpory (RSF) sa tento mesiac v tábore zintenzívnili. Podľa odhadov OSN v tábore žije viac ako 500.000 ľudí.



"Bez okamžitej pomoci môžu v najbližších týždňoch tisíce zúfalých rodín v Zamzame hladovať," povedal riaditeľ WFP pre východnú Afriku Laurent Bukera. "Musíme obnoviť poskytovanie pomoci v Zamzame, a to bezpečne, rýchlo a vo veľkom rozsahu. Na to sa musia zastaviť boje a humanitárne organizácie musia dostať bezpečnostné záruky," dodal.



Jednotky RSF prepadli Zamzam 11. februára. Následne dva dni bojov s armádou podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) prinútilo utiecť z oblasti približne 10.000 rodín.