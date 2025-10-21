< sekcia Zahraničie
Potravinový program varuje pred nedostatočnými dodávkami do Gazy
Ženeva 21. októbra (TASR) - Svetový potravinový program (WFP) dodal obyvateľom Pásma Gazy od začiatku prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas pred 11 dňami viac ako 6700 ton potravín, oznámila v utorok hovorkyňa WFP Abeer Etefová. Varovala však, že toto množstvo nie je ani zďaleka dostačujúce, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Množstvo dodaných potravín stačí na nasýtenie pol milióna ľudí počas približne dvoch týždňov, uviedla Etefová v Ženeve. WFP odhaduje, že denne je v Gaze potrebných 2000 ton potravín.
Hoci sú zásoby k dispozícii, podľa agentúry je nutné otvoriť ďalšie hraničné priechody, pretože logisticky nie je možné dodávať viac potravín cez dva, ktoré sú v súčasnosti otvorené - Kerem Šalom a Kisufim.
V Pásme Gazy bolo tiež doposiaľ otvorených 26 z plánovaných 145 distribučných centier a všetky sa nachádzajú buď v južnej, alebo strednej časti palestínskej enklávy. Vzhľadom na ničivé škody a hromady trosiek na cestách je však ťažké rýchlo otvoriť ďalšie centrá. Na zásobovanie ľudí na severe Gazy je podľa agentúry nevyhnutné otvoriť blízke hraničné priechody.
Etefová potvrdila, že od prímeria neboli hlásené žiadne prípady rabovania nákladných vozidiel, či už zo strany zúfalých hladujúcich ľudí, alebo ozbrojených skupín. „Ľudia sú teraz opatrne optimistickí, že bude dodaný dostatok potravín a že všetci budú zaopatrení,“ dodala hovorkyňa WFP.
