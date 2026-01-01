Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POTVRDENÉ: Pri požiari v Crans-Montane zahynulo okolo 40 ľudí

.
Policajti hliadkujú po požiari a následnej explózii, ku ktorej došlo počas silvestrovskej oslavy v bare Le Constellation v luxusnom švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans Montana ležiacom v kantonálne Valais vo štvrtok 1. januára 2026. Foto: TASR/AP

Medzi obeťami sú osoby viacerých národností.

Autor TASR
Crans-Montana 1. januára (TASR) - Šéf polície vo švajčiarskom kantóne Valais Frédéric Gisler vo štvrtok večer potvrdil, že pri nočnom požiari v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana zahynulo okolo 40 ľudí a viac ako 115 sa zranilo. Medzi obeťami sú osoby viacerých národností. TASR o tom informuje podľa denníka Guardian.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

