POTVRDENÉ: Pri požiari v Crans-Montane zahynulo okolo 40 ľudí
Medzi obeťami sú osoby viacerých národností.
Autor TASR
Crans-Montana 1. januára (TASR) - Šéf polície vo švajčiarskom kantóne Valais Frédéric Gisler vo štvrtok večer potvrdil, že pri nočnom požiari v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana zahynulo okolo 40 ľudí a viac ako 115 sa zranilo. Medzi obeťami sú osoby viacerých národností. TASR o tom informuje podľa denníka Guardian.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
