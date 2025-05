Potvrdili blokovanie zákazu prijatia zahraničných študentov na Harvard

Boston 29. mája (TASR) — Americká federálna sudkyňa v Bostone v štáte Massachusetts vo štvrtok potvrdila platnosť svojho predbežného opatrenia, ktorým zablokovala rozhodnutie administratívy prezidenta Donalda Trumpa zakazujúce Harvardovej univerzite prijímať zahraničných študentov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Trumpova vláda zakázala Harvardu prijímať zahraničných študentov, ktorí tvoria 27 percent všetkých študujúcich, 22. mája. Federálna sudkyňa Allison Burroughsová, vymenovaná ešte prezidentom Barackom Obamom, tento zákaz krátko nato predbežne zrušila. Vo štvrtok po vypočutí argumentov právnikov Harvardu a vlády svoje rozhodnutie potvrdila.



Burroughsovej verdikt poskytne dočasnú ochranu zahraničným študentom, ktorých v súčasnosti na Harvardovej univerzite študuje takmer 6800. Konečné rozhodnutie v tomto spore zatiaľ nepadlo.



Harvard je považovaný za jednu z najbohatších univerzít na svete s majetkom v odhadovanej hodnote 53 miliárd dolárov. Trump ju však označuje za „antisemitskú, krajne ľavicovú inštitúciu“. Odôvodňuje to propalestínskymi demonštráciami na jej pôde, ktoré sa uskutočnili po začiatku vojny v Pásme Gazy. Univerzita tiež odmietla vyhovieť požiadavkám vlády na zrušenie programov diverzity a preverovanie svojich študentov.



Trumpova vláda v utorok vyzvala federálne úrady, aby zrušili všetky zostávajúce zmluvy s Harvardovou univerzitou, ktorá by tak prišla o prostriedky vo výške 100 miliónov dolárov.



Trump v pondelok na svojej platforme Truth Social pohrozil, že univerzite škrtne federálne granty za ďalšie tri miliardy dolárov a poskytne ich obchodným školám v celých Spojených štátoch. Nekonkretizoval, aké granty má na mysli, ani to, ako by sa dali prerozdeliť. Jeho vláda už predtým zmrazila Harvardu viacročné federálne granty v celkovej výške 2,2 miliardy dolárov.