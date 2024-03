Potvrdili prvú oficiálnu akciu princeznej z Walesu po operácii

Londýn 5. marca (TASR) - Princezná z Walesu Catherine sa 8. júna zúčastní na narodeninových oslavách svojho svokra, britského kráľa Karola III., a bude to jej prvá potvrdená oficiálna povinnosť po januárovej operácii. V utorok to oznámilo ministerstvo obrany. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Britská armáda zverejnila informácie o udalosti na svojej oficiálnej webovej stránke s tým, že Catherine, manželka dediča trónu princa Williama, bude prítomná na každoročnej prehliadke vojakov známej ako Trooping the Colour. Tou Spojené kráľovstvo tradične slávi narodeniny panovníka.



Úrad Kate a Williama, Kensingtonský palác, jej prítomnosť na udalosti nepotvrdil.



Kráľ, ktorý sa v súčasnosti lieči na rakovinu, má byť podľa plánu prítomný na hlavnej prehliadke vojakov 15. júna v rámci osláv Trooping the Colour, ako uvádza armádny web.



Karol v utorok osobne prijal ministra financií Jeremyho Hunta, ešte pred tým, ako vláda v stredu oficiálne oznámi rozpočet. Kráľa odfotografovali, ako si pri uvítaní v Buckinghamskom paláci v centre Londýna podáva s Huntom ruku.



Kate v pondelok zazreli na verejnosti prvýkrát od operácie brušnej dutiny v polovici januára. Snímky zverejnilo americké médium TMZ.



Princezná (42) sa po operácii zotavuje prevažne doma na Windsorskom hrade, západne od Londýna, kde sa po prepustení z nemocnice 29. januára zdržiava s Williamom a ich troma deťmi.



Fotografie zverejnené portálom TMZ zachytávali Kate so slnečnými okuliarmi v aute, ktoré riadila jej matka. TMZ napísal, že snímky vznikli v pondelok neďaleko Windsorského hradu.



Princeznú zazreli v období, keď sú sociálne siete plné konšpiračných teórií, prečo sa Catherine tak dlho zdržiava mimo pozornosti verejnosti.