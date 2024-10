Potvrdili prvý prípad nákazy novým variantom OPIČÍCH KIAHNÍ v Nemecku

Berlín 22. októbra (TASR) — V Nemecku bola prvýkrát potvrdená infekcia novým variantom opičích kiahní (mpox) Ib. Dotyčná osoba sa nakazila v zahraničí a infekcia bola zistená minulý piatok. Oznámil to v utorok v Berlíne Inštitút Roberta Kocha (RKI), informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Inštitút uviedol, že situáciu „veľmi pozorne“ sleduje a v prípade potreby upraví svoje odporúčania. Ďalšie podrobnosti neposkytol, no zdôraznil, že pre prenos mpox je potrebný úzky fyzický kontakt.



Variant Ib sa už niekoľko mesiacov šíri vo viacerých afrických krajinách. Podľa tamojších úradov mu od začiatku tohto roka podľahlo 1100 ľudí. Prvý prípad nákazy týmto variantom mimo afrického kontinentu potvrdili v polovici augusta vo Švédsku, chorý sa infikoval tiež v Afrike.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácia (WHO) je variant Ib nákazlivejší a nebezpečnejší ako predchádzajúce varianty mpox, ktoré boli zistené aj v Nemecku.



Starším variantom IIb sa podľa RKI od mája 2022 nakazilo v Nemecku okolo 3800 ľudí, úmrtia zatiaľ hlásené neboli.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v auguste v dôsledku rastúceho šírenia mpox v Afrike mimoriadnu situáciu v oblasti verejného zdravia medzinárodného rozsahu. Ide o najvyšší stupeň výstrahy.



Symptómy mpox zahŕňajú typické vyrážky, ďalej horúčku, zimnicu, opuchnuté lymfatické uzliny, vyčerpanosť, bolesti svalov a chrbta, bolesť hlavy a respiračné príznaky. Úmrtia na mpox sú v krajinách s vyspelým zdravotníctvom zriedkavé.



Vírus mpox sa primárne prenáša blízkym kontaktom, napríklad počas sexuálneho styku, masírovania, objímania či bozkávania. Existujú vakcíny proti kiahňam, ktoré sú účinné aj proti mpox, pričom znižujú riziko prepuknutia ochorenia a zmierňujú jeho priebeh.