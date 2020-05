V Bangladéši potvrdili nákazu v táboroch s rohinskými utečencami

Dháka 15. mája (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) potvrdil prvý prípad nákazy novým typom koronavírusu v jednom z preplnených utečeneckých táborov v južnom Bangladéši, kde sa tiesni viac ako milión mjanmarských Rohingov. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Nakazeného rohinského utečenca aj ďalšiu infikovanú osobu z miestnej komunity v juhobangladéšskom okrese Cox's Bazar po vykonaní testov umiestnili do izolácie. UNHCR zároveň aktivoval svoje krízové tímy, ktoré majú pomôcť pri liečbe pacientov a detegovaní, izolovaní a testovaní ďalších osôb, ktoré s nakazenými prišli do styku.



Bangladéš so 160 miliónmi obyvateľov doposiaľ potvrdil 18.863 nakazených a 283 úmrtí súvisiacich s koronavírusom SARS-CoV-2. Skutočný počet prípadov je však vzhľadom na nedostatočnú úroveň testovania podľa odborníkov zrejme vyšší.



Humanitárni pracovníci sa obávajú vážnych dôsledkov, ktoré by mohlo mať rozšírenie koronavírusu v preľudnených táboroch s rohinskými utečencami, ktorých je v Bangladéši 34.



Hustota osídlenia v táboroch je pritom viac ako 40-krát vyššia, než je priemer v Bangladéši. Na jednom štvorcovom kilometri v táboroch žije zhruba 40.000 ľudí. V provizórnych príbytkoch s rozlohou necelých desať metrov štvorcových sa tam nezriedka tiesni až 12 obyvateľov, približuje AP.