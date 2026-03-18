Potvrdili smrť iránskeho ministra pre spravodajské služby
Autor TASR,aktualizované
Teherán 18. marca (TASR) - Iránska štátna televízia v stredu potvrdila smrť ministra pre spravodajské služby Esmáíla Chatíba, ktorého v noci zabil izraelský útok v Teheráne. Informovala o tom agentúra AP. Iránsky prezident Masúd Pezeškiján na sieti X označil zabitie ministra za „nespravodlivú vraždu“, píše TASR.
Chatíb, ktorý bol ministrom spravodajských služieb od roku 2021, patril medzi členov iránskeho najvyššieho vedenia, na ktorých Spojené štáty minulý týždeň vypísali odmenu desať miliónov dolárov. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu oznámil, že Chatíb zahynul pri nočnom útoku v Teheráne.
Iránsky minister podľa izraelskej armády zohral „významnú úlohu počas nedávnych protestov po celom Iráne, a to tak v súvislosti so zatýkaním a zabíjaním demonštrantov, ako aj pri formovaní spravodajských výstupov pre režim“. Viedol tiež „teroristické operácie“ proti Spojeným štátom a Izraelu.
Pri izraelských útokoch v uplynulých dňoch zahynulo niekoľko vysokopostavených predstaviteľov iránskeho režimu vrátane šéfa iránskej rady národnej bezpečnosti Alího Larídžáního a veliteľa polovojenských síl Basídž Gholámrezu Solejmáního.
Hneď v prvý deň americko-izraelského vojenského zásahu proti Iránu, ktorý spustili 28. februára, prišiel o život najvyšší duchovný vodca krajiny ajatolláh Alí Chameneí.
