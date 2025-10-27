Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. október 2025Meniny má Sabína
< sekcia Zahraničie

Potýčky polície s demonštrantmi si v Kamerune vyžiadali obete

.
Na snímke opoziční demonštranti v Kamerune. Foto: TASR/AP

Situácia v Kamerune je od volieb výbušná. Vo viacerých mestách sa opakovane konali zhromaždenia na protest proti údajnej manipulácii s výsledkami volieb.

Autor TASR
Douala 27. októbra (TASR) - Strety medzi bezpečnostnými zložkami a opozičnými demonštrantmi, ku ktorým došlo v nedeľu v kamerunskom meste Douala, si vyžiadali štyri obete. Podľa agentúry AFP o tom informoval regionálny guvernér.

Do konfliktu s políciou sa v Douale dostali podporovatelia opozičného kandidáta Issu Tchiromu Bakaryho, ktorý tvrdí, že v nedávnych prezidentských voľbách porazil súčasného prezidenta Paula Biyu. Demonštranti pritom ignorovali zákaz protestov, ktorý úrady vyhlásili v niekoľkých mestách pred očakávaným vyhlásením konečných výsledkov volieb avizovaným na pondelok.

„Tieto osoby zaútočili na žandársku brigádu Nkoulouloun a policajné stanice verejnej bezpečnosti v dvoch okresoch mesta Douala,“ uviedol Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, guvernér regiónu zahŕňajúceho Doualu. Spresnil, že niekoľko príslušníkov bezpečnostných zložiek utrpelo zranenia a „štyri osoby, bohužiaľ, prišli o život“.

Situácia v Kamerune je od volieb výbušná. Vo viacerých mestách sa opakovane konali zhromaždenia na protest proti údajnej manipulácii s výsledkami volieb.

Zásah polície voči demonštrantom v meste Garoua na severe krajiny si vyžiadal minulý utorok jednu obeť. Polícia na tomto zhromaždení zadržala 20 ľudí, ktorí budú stíhaní za „povstanie“ a „podnecovanie k vzbure“. Podobné zásahy polície hlásili aj z hlavného mesta Yaoundé, kde demonštrantov rozohnali slzotvorným plynom, a z prístavného mesta Douala.

Úrady v mestách, kde sa konali tieto protesty, od minulej stredy zakázali verejné zhromaždenia a prevádzku mototaxíkov.

Podporovatelia Bakaryho tvrdia, že tento ich kandidát získal 54,8 percenta hlasov, zatiaľ čo súčasný prezident, 92-ročný Paul Biya, ktorý sa vo voľbách uchádzal o ôsme funkčné obdobie, dostal podporu od 31,3 percenta voličov.

Vyhlásenie definitívnych výsledkov prezidentských volieb v Kamerune sa uskutoční 27. októbra. S odvolaním sa na kamerunskú Ústavnú radu o tom vo štvrtok informovala rozhlasová stanica RFI.
.

Neprehliadnite

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach