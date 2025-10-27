< sekcia Zahraničie
Potýčky polície s demonštrantmi si v Kamerune vyžiadali obete
Situácia v Kamerune je od volieb výbušná. Vo viacerých mestách sa opakovane konali zhromaždenia na protest proti údajnej manipulácii s výsledkami volieb.
Autor TASR
Douala 27. októbra (TASR) - Strety medzi bezpečnostnými zložkami a opozičnými demonštrantmi, ku ktorým došlo v nedeľu v kamerunskom meste Douala, si vyžiadali štyri obete. Podľa agentúry AFP o tom informoval regionálny guvernér.
Do konfliktu s políciou sa v Douale dostali podporovatelia opozičného kandidáta Issu Tchiromu Bakaryho, ktorý tvrdí, že v nedávnych prezidentských voľbách porazil súčasného prezidenta Paula Biyu. Demonštranti pritom ignorovali zákaz protestov, ktorý úrady vyhlásili v niekoľkých mestách pred očakávaným vyhlásením konečných výsledkov volieb avizovaným na pondelok.
„Tieto osoby zaútočili na žandársku brigádu Nkoulouloun a policajné stanice verejnej bezpečnosti v dvoch okresoch mesta Douala,“ uviedol Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, guvernér regiónu zahŕňajúceho Doualu. Spresnil, že niekoľko príslušníkov bezpečnostných zložiek utrpelo zranenia a „štyri osoby, bohužiaľ, prišli o život“.
Zásah polície voči demonštrantom v meste Garoua na severe krajiny si vyžiadal minulý utorok jednu obeť. Polícia na tomto zhromaždení zadržala 20 ľudí, ktorí budú stíhaní za „povstanie“ a „podnecovanie k vzbure“. Podobné zásahy polície hlásili aj z hlavného mesta Yaoundé, kde demonštrantov rozohnali slzotvorným plynom, a z prístavného mesta Douala.
Úrady v mestách, kde sa konali tieto protesty, od minulej stredy zakázali verejné zhromaždenia a prevádzku mototaxíkov.
Podporovatelia Bakaryho tvrdia, že tento ich kandidát získal 54,8 percenta hlasov, zatiaľ čo súčasný prezident, 92-ročný Paul Biya, ktorý sa vo voľbách uchádzal o ôsme funkčné obdobie, dostal podporu od 31,3 percenta voličov.
Vyhlásenie definitívnych výsledkov prezidentských volieb v Kamerune sa uskutoční 27. októbra. S odvolaním sa na kamerunskú Ústavnú radu o tom vo štvrtok informovala rozhlasová stanica RFI.
