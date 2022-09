Potýčky pri iránskom veľvyslanectve v Osle si vyžiadali zranených

Oslo 29. septembra (TASR) - Dvaja ľudia utrpeli vo štvrtok ľahké zranenia a ďalších 90 osôb zadržali pri potýčkach neďaleko iránskeho veľvyslanectva v nórskom hlavnom meste Oslo. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Niekoľko desiatok demonštrantov, niektorí zahalení do kurdskej vlajky, pred budovou iránskeho veľvyslanectva protestovalo proti násilnej smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej v Iráne a útokom v autonómnom regióne Kurdistan.



Niektorí demonštranti sa pokúsili preniknúť do areálu veľvyslanectva. Televízne zábery zachytili niekoľko ľudí, ako hádžu predmety a zasiahli palicami ďalších účastníkov protest.



Polícia na sociálnej sieti Twitter oznámila, že ľahké zranenia utrpeli dvaja ľudia, ale situáciu má "pod kontrolou". Zadržaných bolo približne 90 ľudí, uviedol policajný veliteľ Arild Jorundland.



Demonštrácia v Osle sa uskutočnila deň po tom, ako Irán v Kurdistane zaútočil raketami a bezpilotnými lietadlami. Útok si vyžiadali 13 obetí. Teherán obvinil tamojšie kurdské ozbrojené skupiny z podnecovania protestov v Iráne.



Kurdka Mahsa Amíníová zomrela 16. septembra, tri dni po tom, ako ju mravnostná polícia zadržala v Teheráne za údajné porušenie pravidiel obliekania a zahaľovania vlasov. Podľa aktivistov ju bili do hlavy obuškom a hlavu jej udreli o kapotu vozidla. Polícia však tvrdí, že zomrela prirodzenou smrťou. Podľa ľudskoprávnej skupiny Iran Human Rights (IHR) so sídlom v Osle si zásahy bezpečnostných síl voči demonštrantom doposiaľ vyžiadali 76 obetí.