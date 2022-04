Potýčky pri mešite al-Aksá si vyžiadali 57 zranených

Jeruzalem 22. apríla (TASR) - Potýčky medzi izraelskou políciou a palestínskymi demonštrantmi, ktoré vypukli v piatok pri mešite al-Aksá v Jeruzaleme, si vyžiadali 57 zranených.



Podľa agentúry AFP o tom informoval Palestínsky Červený kríž. Spresnil, že 14 Palestínčanov museli hospitalizovať. Stav jedného z nich je vážny.



Násilnosti sa v piatok vystupňovali aj v palestínskej pobrežnej enkláve - v pásme Gazy, ktoré spravuje islamistické hnutie Hamas. Podľa agentúry AFP sa tam v piatok zhromaždili davy ľudí na znak solidarity s demonštrantmi v mešite al-Aksá.



K týmto zrážkam došlo v rámci mesiac trvajúcich násilností, ktoré sprevádzajú slávenie židovského sviatku pesach - časovo sa prekrývajúcim s posvätným pôstnym mesiacom moslimov - ramadánom.



Násilnosti, ktoré sa odohrávali v Jeruzaleme i na Izraelom okupovaných územiach, vyvolali u medzinárodného spoločenstva obavy z nového konfliktu - podobného tomu, aký obe komunity zažili vlani, keď analogické potýčky viedli k 11 dní trvajúcej vojne medzi Izraelom a radikálmi z palestínskeho pásma Gazy.



Hovorkyňa Úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Ravina Shamdasaniová v reakcii na tento vývoj udalostí v piatok tlmočila "hlboké znepokojenie" a vyzvala na vyšetrenie zásahov izraelskej polície v areáli mešity al-Aksá a v jej okolí.



Najnovší nárast násilia - vrátane štyroch útokov, ktoré od 22. marca na území Izraela spáchali Palestínčania a izraelskí Arabi - si vyžiadal 14 izraelských obetí.



Za rovnaké obdobie bolo podľa bilancie agentúry AFP zabitých 24 Palestínčanov vrátane útočníkov, ktorých obeťou sa stali Izraelčania.



Ministri arabských štátov sa vo štvrtok stretli v Jordánsku, ktoré je správcom posvätných miest vo východnom Jeruzaleme. Vo svojom vyhlásení odsúdili "izraelské útoky a porušovanie práv veriacich" v mešite al-Aksá a označili ich za "hrubú provokáciu voči citom moslimov na celom svete".



Podľa správy agentúry AFP Palestínčanov pobúrilo masívne nasadenie izraelskej polície, ktorá údajne "pravidelne vtrháva do mešity al-Aksá", i opakované návštevy Židov na Chrámovej hore, ktorú - podľa dlhodobých zvyklostí - Židia za určitých podmienok smú navštíviť, ale nesmú sa tam modliť.



Izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid však vo štvrtok po stretnutí s úradujúcou námestníčkou ministra zahraničných vecí USA Yael Lempertovou poprel palestínske tvrdenia a trval na tom, že Izrael "zachováva a bude naďalej zachovávať status quo na Chrámovej hore".



Násilnosti sa stali problémom aj pre izraelského premiéra Naftaliho Bennetta, ktorý vedie ideologicky rozdelenú koaličnú vládu. Strana Raam, ktorá zastupuje záujmy časti arabskej menšiny v krajine, začiatkom apríla pozastavila svoju podporu Bennettom vedenej koalícii, a to práve v súvislosti so zrážkami pri mešite al-Aksá.