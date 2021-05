Potýčky v Jeruzaleme si vyžiadali vyše 250 zranených

Ramalláh 10. mája (TASR) – Izraelským bezpečnostným zložkám sa po násilnostiach nakrátko podarilo obnoviť poriadok na Chrámovej hore v Starom meste Jeruzalema, keď rozohnali dav Palestínčanov útočiacich na izraelských policajtov kameňmi. Uviedol to spravodajský portál The Times of Israel, ktorý však neskôr informoval, že po krátkej prestávke sa násilnosti obnovili.



Palestínsky Červený kríž medzičasom informoval, že na Chrámovej hore bolo v pondelok ráno v potýčkach s izraelskou políciou zranených vyše 250 Palestínčanov, pričom viac ako 150 z nich museli hospitalizovať, z toho štyroch vo vážnom stave. Zranenia utrpelo deväť izraelských policajtov, dodal portál The Times of Israel.



Predstavitelia palestínskej samosprávy v pondelok ostro odsúdili postup izraelských bezpečnostných zložiek, ktorý označili za „útok na mešitu al-Aksá". Avizovali, že palestínske úrady teraz v reakcii zvážia „všetky možnosti".



Portál The Times of Israel dodal, že ide o reakciu palestínskych úradov na situáciu z pondelka rána, keď izraelská polícia vstúpila na Chrámovú horu, oblasť uctievanú moslimami aj židmi, aby potlačila násilnosti, ktoré tam opäť vypukli v ranných hodinách.



„Útok na mešitu al-Aksá je trestným činom spáchaným okupačnou mocou. Palestínske vedenie študuje všetky možnosti, ako reagovať na túto ohavnú agresiu proti svätým miestam a občanom," napísal v pondelok vo svojom tvíte vysoký predstaviteľ palestínskej samosprávy Husajn aš-Šajch, ktorý je jedným z najbližších poradcov palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása.



Khadr Adnan, vysokopostavený veliteľ militantného hnutia Palestínsky islamský džihád pre oblasť západného brehu Jordánu, varoval, že „Izrael zaplatí za toto znesvätenie".



„Znesvätenie" mešity al-Aksá a „zranenie stoviek tých, ktorí ju bránia, je zločinom, za ktorý bude treba zaplatiť. Všetci veríme, že naši ľudia sa postavia na odpor," uviedol Adnan.



Palestínske radikálne hnutie Hamas označilo zrážky na Chrámovej hore za „masaker" a „vojnový zločin" a varovalo Izrael, že zaň „draho zaplatí". Sámi abú Zuhrí, hovorca hnutia Hamas, vo svojom vyhlásení apeloval na „celý náš národ, aby vyšiel do ulíc a bil sa s okupantom".



Styčný dôstojník medzi velením izraelských bezpečnostných zložiek a Palestínčanmi, Ghasan Alian, v snahe zmierniť eskalujúcu situáciu vydal vyhlásenie, v ktorom ubezpečil, že Izrael sa „zasadzuje za to, aby v Jeruzaleme bola možná sloboda uctievania všetkých náboženstiev".



Upozornil pri tom, že niektorí z palestínskych aktérov nepokojov „veria, že chránia sväté miesta (na Chrámovej hore v Jeruzaleme), ale v skutočnosti ich znesväcujú". Dodal, že „títo ľudia cynicky využívaní tými, ktorí sa snažia eskalovať situáciu...násilným a poburujúcim jazykom na sociálnych sieťach a v médiách".