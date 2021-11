Potýčky v Predjordánsku si vyžiadali život 13-ročného Palestínčana

Ramalláh 6. novembra (TASR) - Pri potýčkach na okupovanom západnom brehu Jordánu utrpel v piatok smrteľné zranenie 13-ročný palestínsky chlapec. Informovalo o tom v piatok palestínske ministerstvo zdravotníctva. Radikálne hnutie Hamas označilo chlapcovu smrť za vojnový zločin, uviedol denník The Times of Israel.



K incidentu, pri ktorom bol chlapec postrelený do oblasti brušnej dutiny, došlo východne od mesta Nábulus. Dieťa utrpelo zástavu srdca a pokusy oživiť ho neboli úspešné. Zomrelo po prevoze do nemocnice v Nábuluse.



Izraelské médiá s odvolaním sa na svedkov informovali, že k stretom došlo v blízkosti židovskej osady Alon Moreh, kde sa zvyknú konať protesty Palestínčanov proti izraelskej politike budovania osád.



Agentúra AFP uviedla, že izraelská armáda preveruje správu o smrteľnom zranení chlapca. Jej hovorca podľa Times of Israel informoval, že izraelskí ozbrojenci zasahovali proti výtržníkom v blízkosti osady Alon Moreh.



"Počas nepokojov výtržníci hádzali kamene na izraelských vojakov. Vojaci odpovedali prostriedkami na rozptýlenie davu a ostrou paľbou," uviedol hovorca izraelskej armády.



Podľa palestínskeho Červeného polmesiaca si potýčky s izraelskými vojakmi vyžiadali na palestínskej strane aj 71 zranených. Ide najmä o ľudí, ktorí sa nadýchali slzotvorného plynu.



Napätie v tejto oblasti sa zvýšilo v súvislosti s nedávnym schválením plánu na výstavbu 3130 nových domov v židovských osadách v Predjordánsku. Toto rozhodnutie izraelských úradov odsúdili Spojené štáty a európske krajiny ako podkopávanie vyhliadok na realizáciu tzv. dvojštátneho riešenia, ktoré spočíva v mierovom spolužití izraelského a palestínskeho štátu.



Times of Israel v tejto súvislosti pripomenul, že Izrael súčasne so zámerom na výstavbu nových domov pre židovských osadníkov zverejnil plány na postavenie približne 1300 domov pre Palestínčanov v Predjordánsku.



Izrael obsadil Predjordánsko a východnú časť Jeruzalema počas šesťdňovej vojny v roku 1967. Na týchto územiach momentálne žije viac ako 600.000 izraelských osadníkov. Palestínčania považujú Predjordánsko za súčasť svojho budúceho štátu, ktorý má zahŕňať aj pásmo Gazy a východný Jeruzalem.