Potýčky v Predjordánsku si vyžiadali zranenia dvoch Palestínčanov

Jeruzalem 13. mája (TASR) - Izraelská polícia postrelila v piatok Palestínčana, ktorý predtým hodil tehlu na auto s izraelskými civilistami. Incident sa odohral neďaleko osady Bajt El v Predjordánsku, informoval na svojom webe denník The Times of Israel (TOI).



Zraneného Palestínčana po incidente previezli do nemocnice. Podľa správ izraelských médií je jeho stav vážny.



Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že u podozrivého sa našiel nôž a fľaša s kyselinou.



Ďalšieho zraneného Palestínčania hlásia z oblasti okolo utečeneckého tábora v Džaníne na severe Predjordánska, informovala palestínska tlačová agentúra WAFA.



Podľa nej izraelské sily ostreľovali dom podozrivého muža v utečeneckom tábore, čo vyvolalo násilné protesty miestnych obyvateľov. Izraelskí vojaci následne spustili streľbu ostrou muníciou do davu mladých ľudí. Jeden z protestujúcich bol pritom postrelený do brucha.



The Times of Israel súčasne informovali o prestrelkách medzi palestínskymi ozbrojencami a izraelskými vojakmi v meste Burkín na severe Predjordánska, kde podľa oficiálneho vyhlásenia prebiehala operácia izraelských bezpečnostných zložiek – armády, kontrarozviedky Šin Bet a elitných policajných protiteroristických jednotiek. Armáda nateraz nešpecifikovala cieľ tejto operácie.



Napätie v Izraeli a na okupovaných územiach je vysoké v súvislosti s vlnou útokov, pri ktorých od 22. marca v Izraeli zahynulo najmenej 18 ľudí vrátane izraelského policajta arabského pôvodu a dvoch Ukrajincov.



Podľa bilancie agentúry AFP prišlo za rovnaké obdobie o život 31 Palestínčanov a traja izraelskí Arabi. Medzi týmito obeťami sú páchatelia útokov i osoby zabité izraelskými bezpečnostnými silami pri operáciách v Predjordánsku.



Medzi obeťami najnovšej vlny násilností je aj novinárka televízie al-Džazíra Šírín abú Aklaová, ktorá prišla o život v stredu pri prestrelke v Džaníne.



Spojené štáty, Európska únia a Organizácia Spojených národov podporili výzvy na dôkladné vyšetrenie tejto udalosti, ktorú al-Džazíra označila za úmyselné chladnokrvné zabitie spáchané izraelskými vojakmi.



Aklaovú pochovajú v piatok v Jeruzaleme. Podľa TOI sa na pohrebe očakáva účasť veľkého počtu ľudí. Izraelská polícia sa preto pripravuje na možné nepokoje.