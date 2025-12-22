< sekcia Zahraničie
Potýčky v sýrskom Aleppe zvýšili obavy o bezpečnosť civilistov
V ozbrojených stretoch boli použité mínomety a raketomety.
Autor TASR
Damask 22. decembra (TASR) - Ozbrojené potýčky medzi príslušníkmi sýrskej armády a ozbrojencami z prokurdských Sýrskych demokratických síl (SDF) si v pondelok v meste Aleppo na severe Sýrie vyžiadali najmenej jednu obeť a niekoľko zranených. Incident okrem toho vyvolal útek civilistov a zvýšil obavy o bezpečnosť v meste. Obe strany konfliktu medzičasom nariadili svojim jednotkám, aby zastavili paľbu, uviedli agentúry AFP a DPA. Na základe ich informácií o tom píše TASR.
Sýrske ministerstvo vnútra predtým uviedlo, že kurdské jednotky zaútočili na personál vládnych síl pri spoločných kontrolných bodoch v štvrtiach s prevažne kurdským obyvateľstvom. V ozbrojených stretoch boli použité mínomety a raketomety.
Sýria v októbri oznámila všeobecné prímerie s kurdskými jednotkami, ktorému predchádzali ozbrojené násilnosti v prevažne kurdských štvrtiach Aleppa, kde v minulosti opakovane zaznamenali zvýšené napätie.
Od decembra minulého roka, keď bolo zosadené bývalé vedenie Sýrie, sú Aleppo a jeho štvrte spravované novými islamistickými orgánmi. Štvrte, kde v pondelok došlo k násilnostiam - Šajch Maksúd a Ašrafija - však zostávajú pod kontrolou kurdských jednotiek prepojených s SDF a pod dohľadom miestnych bezpečnostných zložiek známych ako Asájíš. SDF sa z týchto štvrtí formálne stiahli v apríli, a to na základe dohody s vládou.
DPA s odvolaním sa na obe strany konfliktu doplnila, že takmer deväť mesiacov po podpísaní dohody medzi sýrskou vládou a kurdskými SDF sa pokrok v integrácii kurdských milícií do sýrskej armády zastavil. Táto dohoda nasledovala po rokoch napätia okolo kurdskej autonómie a považuje sa za významný krok k národnému zmiereniu po viac než desať rokov trvajúcej občianskej vojne v Sýrii.
Turecko považuje SDF za teroristickú organizáciu pre ich väzby na zakázanú Kurdskú stranu pracujúcich (PKK), čo v regióne komplikuje bezpečnostnú situáciu.
