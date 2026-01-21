< sekcia Zahraničie
Poulsen: Dánsko dúfa, že USA sa zúčastnia na cvičeniach NATO v Arktíde
TASR
Kodaň 21. januára (TASR) - Dánsko dúfa, že Spojené štáty sa budú podieľať na budúcich cvičeniach NATO v Arktíde napriek súčasným sporom o budúcnosti Grónska, povedal v stredu dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Dánsky štátnik uviedol, že jeho krajina bola „veľmi transparentná“ ohľadom opatrení, ktoré prijala na zvýšenie vojenskej prítomnosti v Grónsku.
Dánsko zvýšilo svoju vojenskú prítomnosť na svojom autonómnom území v polovici januára v reakcii na opakované hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ostrov musí prejsť pod kontrolu USA z dôvodov národnej a medzinárodnej bezpečnosti.
„Informovali sme vojenských veliteľov aj našich amerických spojencov o iniciatívach, ktoré sme prijali v súvislosti so zvýšením vojenskej prítomnosti,“ uviedol Poulsen na tlačovej konferencii so svojím britským náprotivkom Johnom Healeym.
Kodaň sľúbila posilnenie vojenskej prítomnosti v Arktíde v roku 2026 a vyjadrila záujem uskutočniť v tejto oblasti nové cvičenia NATO.
„Američania v tejto fáze ešte nepotvrdili svoju účasť. Ale ani nepovedali, že sa nezúčastnia,“ uviedol Poulsen. „Dúfam, že sa zúčastnia,“ dodal.
Americký prezident v stredu po prvýkrát vylúčil použitie sily na získanie Grónska, hoci požadoval „okamžité rokovania“ o získaní ostrova.
V reakcii na tieto vyjadrenia britský minister obrany Healey vyzval k „pokojnému prístupu, prístupu diskusie medzi spojencami“ pri rokovaniach o budúcnosti Grónska.
Pokiaľ ide o bezpečnosť v Arktíde, Healey povedal, že je to „vec NATO“. Dodal, že aliancia by sa mala zamerať na „ruské aktivity“ v regióne. „Nesmieme nikdy zabudnúť, kto sú naši nepriatelia,“ doplnil.
