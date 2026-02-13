< sekcia Zahraničie
Poulsen: Dánsko poskytne štyri stíhačky F-35 pre misiu NATO v Arktíde
Autor TASR
Kodaň 13. februára (TASR) - Dánsko poskytne štyri stíhačky F-35 pre misiu NATO Arktická stráž (Arctic Sentry), uviedol v piatok dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.
„Naše príspevky v podobe stíhačiek F-35 posilňujú celkovú prítomnosť v regióne a podčiarkujú úlohu Dánska ako aktívneho spojenca v Arktíde a Severnom Atlantiku,“ uviedol Poulsen vo svojom vyhlásení.
Poulsen zároveň očakáva, že Spojené štáty taktiež prispejú k misii NATO, povedal novinárom pred mníchovskou bezpečnostnou konferenciou (MSC) v bavorskej metropole.
NATO v stredu oznámilo, že spustilo misiu s cieľom posilniť svoju prítomnosť v Arktíde. Aliancia začala s plánovaním misie po rozhovoroch amerického prezidenta Donalda Trumpa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na pôde Svetového ekonomického fóra v Davose.
Rokovania pomohli zmierniť napätie vyvolané Trumpovými vyjadreniami o možnom získaní Grónska, autonómneho územia Dánska s argumentom, že inak by ho mohlo obsadiť Rusko alebo Čína. Trump následne oznámil, že bol vypracovaný rámec budúcej dohody o Grónsku a celej arktickej oblasti. Dohoda zahŕňala zaručenie bezpečnosti v Arktíde prostredníctvom spoločných akcií.
