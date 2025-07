Poulsen: Ukrajinské zbrojárske firmy by čoskoro mohli vyrábať v Dánsku

Kodaň 2. júla (TASR) - Ukrajinské zbrojárske spoločnosti by už čoskoro mohli začať vyrábať zbrane a muníciu na území Dánska. Oznámil to v stredu dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen počas tlačovej konferencie v Kodani, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Poulsen uviedol, že rokovania na túto tému momentálne prebiehajú s ukrajinskou vládou a očakáva, že výraznejší pokrok by mohol byť známy v priebehu septembra alebo októbra. Ako príklady zbrojárskej techniky, ktorá by sa mohla vyrábať v Dánsku, spomenul drony a rakety.



Zriadenie výroby v Dánsku by podľa ministra výrazne zvýšilo bezpečnosť ukrajinských firiem, ktoré sú na domácom území vystavené riziku ruských útokov. V prípade, že by Rusko zaútočilo na výrobné kapacity na území Dánska, vystavilo by sa riziku odvety zo strany Severoatlantickej aliancie (NATO).



Poulsen upozornil, že realizácia tohto plánu si vyžaduje ďalšie politické rokovania. V súčasnosti totiž ukrajinská legislatíva neumožňuje premiestnenie zbrojárskej výroby do iných európskych krajín. Na uskutočnenie plánu by tak najprv muselo dôjsť k zmene tamojších zákonov.



Dánsky minister sa na túto tému vyjadril počas tlačovej konferencie venovanej dánskemu predsedníctvu v Rade Európskej únie, ktoré sa začalo v utorok. Hlavným mottom predsedníctva je „Silná Európa v meniacom sa svete“ a jeho prioritou budú najmä bezpečnostné otázky a konkurencieschopnosť EÚ.