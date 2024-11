Použitie plynu na Ukrajine vníma Rusko ako pomstu kolektívneho Západu

Haag 25. novembra (TASR) - Rusko a západné štáty v pondelok pokračovali v spore, ktorý sa týka podozrenia, že Rusko v oblasti bojov na Ukrajine použilo zakázaný slzotvorný plyn. Svedčia o tom vzorky nábojníc a pôdy, ktoré Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW) poskytol ako dôkaz Kyjev, informovala agentúra AFP citovaná agentúrou TASR.



Dohovor OPCW so sídlom v Haagu zakazuje používanie plynu známeho ako CS (2-chlorobenzylidenemalononitril). Podľa Kyjeva ho však obsahoval granát zo zákopu na frontovej línii v Dnepropetrovskej oblasti, ako aj pôda odobratá neďaleko.



Námestníčka pre kontrolu zbraní a medzinárodnú bezpečnosť na ministerstve zahraničných vecí USA Bonnie Jenkinsová v pondelok na výročnom zasadnutí OPCW v jej sídle - v Haagu - zopakovala, že USA sú zdesené rozsahom a frekvenciou používania látok na potláčanie nepokojov ako metódy boja Ruska proti ukrajinským silám.



Dodala súčasne, že používanie takýchto tzv. látok na potláčanie nepokojov (RCA) Ruskom na bojisku "a v nezákonnej vojne proti Ukrajine nebolo žiadnym tajomstvom". Zdôraznila, že je to dobre zdokumentované nielen Ukrajinou, ale aj mimovládnymi organizáciami, novinármi a dokonca aj ruskými jednotkami a štátnymi médiami.



V takmer tri roky trvajúcom konflikte sa Rusko a Ukrajina navzájom obviňujú z použitia chemických zbraní. Západní spojenci Kyjeva tvrdia aj to, že Moskva použila i zakázané zbrane. Rusko všetky obvinenia odmieta.



Jenkinsová však upozornila, že "Rusko klamalo kedysi, keď tvrdilo, že nemá v úmysle napadnúť Ukrajinu. Rovnako klamalo, keď tvrdilo, že nepoužíva látky na potláčanie nepokojov v rozpore s dohovorom" OPCW.



Zástupca Ruska v OPCW Kirill Lysogorskij obvinenia na adresu Ruska rozhodne odmietol a vyhlásil, že "kolektívny Západ sa (takto) snaží vybaviť si účty s krajinami, ktoré považuje za nežiaduce".



Aj EÚ však v pondelok tiež uviedla, že je hlboko znepokojená tým, že na Ukrajine bol použitý plyn CS, a vyzvala na urýchlenú identifikáciu vinníkov.



"Dúfame, že sa včas podarí priradiť odobratú muníciu RCA," povedal delegátom osobitný vyslanec EÚ Stephan Klement. Rusko podľa neho neposkytlo žiadne dôveryhodné odpovede na rastúci počet hlásených prípadov použitia prostriedkov na potláčanie nepokojov ako metódy boja jeho silami na Ukrajine.