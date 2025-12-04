< sekcia Zahraničie
Použitím aplikácie Signal mohol Hegseth ohroziť amerických vojakov
Utajená správa bola doručená zákonodarcom v Kongrese, ktorí si ju môžu preštudovať v špeciálne upravených priestoroch.
Autor TASR
Washington 4. decembra (TASR) — Minister obrany USA Pete Hegseth mohol ohroziť amerických vojakov, keď v marci tohto roka prostredníctvom aplikácie Signal zdieľal citlivé informácie o príprave útoku na ciele jemenských povstalcov húsíov. K tomuto záveru dospelo podľa televízií ABC News a CNN interné vyšetrovanie generálneho inšpektora Pentagónu, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry DPA a AP.
Utajená správa bola doručená zákonodarcom v Kongrese, ktorí si ju môžu preštudovať v špeciálne upravených priestoroch. Čiastočne redigovaná verzia správy mala byť zverejnená koncom tohto týždňa.
O Hegsethovej komunikácii v aplikácii Signal informoval koncom marca americký časopis The Atlantic po tom, čo jeho šéfredaktora Jeffreyho Goldberga pozval do uzatvorenej skupiny - pravdepodobne omylom - vtedajší poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz. Toho následne odvolali z funkcie poradcu a stal sa veľvyslancom USA pri OSN.
V najmenej dvoch samostatných četoch poskytol Hegseth presné časy štartov bojových lietadiel a zhodenia bômb. V skupinovom čete boli okrem Hegsetha a Waltza aj viceprezident J. D. Vance, riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe a riaditeľka amerických tajných služieb Tulsi Gabbardová.
Neskôr médiá informovali, že Hegseth vytvoril v aplikácii ďalšiu skupinu, v ktorej sa o týchto skutočnostiach podelil s 13 ľuďmi vrátane svojej manželky a brata.
Hegseth bol od začiatku jednou z najkontroverznejších postáv v kabinete prezidenta Donalda Trumpa. Predtým pôsobil ako moderátor spravodajskej televízie Fox News blízkej republikánom a nemal prakticky žiadne skúsenosti s politikou.
Hegseth je v súčasnosti pod tlakom aj v súvislosti s operáciou americkej armády proti pašerákom drog v Karibiku. Podľa médií došlo 2. septembra k útoku na loď údajne prepravujúcu drogy, ktorý prežili dvaja muži. Hegseth mal nariadiť druhý útok zameraný na ich likvidáciu, ktorý by mohol byť porušením medzinárodného práva, keďže muži nepredstavovali bezprostrednú hrozbu. Hegseth popiera, že nariadil druhý úder.
