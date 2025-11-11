< sekcia Zahraničie
Použitím piesní na trénovanie ChatGPT firma OpenAI porušila práva
Autor TASR
Mníchov 11. novembra (TASR) - Nemecký súd v utorok rozhodol, že americká technologická spoločnosť OpenAI porušila nemecký zákon o autorských právach, keď použila texty nemeckých piesní na trénovanie jazykového modelu ChatGPT. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.
„Memorizácia v jazykových modeloch aj reprodukcia textov piesní vo výstupoch chatbota predstavujú porušenie autorského práva,“ rozhodol súd o žalobe nemeckej asociácie na ochranu práv hudobníkov GEMA. Súd v Mníchove uviedol, že OpenAI použila piesne chránené autorskými právami na trénovanie svojich chatbotov, hoci nedisponovala žiadnou licenciou, ktorá by ju na to oprávňovala.
GEMA žalovala OpenAI za použitie deviatich nemeckých piesní vrátane hitu „Atemlos durch die Nacht“ od Helene Fischer alebo skladby „Männer“ od Herberta Grönemeyera. ChatGPT vygeneroval text takmer úplne identický s textami týchto piesní, čo je podľa súdu dôkazom toho, že sú uložené v systémoch OpenAI.
Americkej spoločnosti mníchovský súd nariadil, aby texty piesní vo svojich systémoch neukladala a neobjavovali sa vo výstupoch jej jazykových modelov. Firma tiež musí uhradiť spôsobenú škodu, zverejniť informácie o použití dotknutých piesní a odovzdať prípadné príjmy z ich použitia. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné a pravdepodobne o ňom po odvolaní rozhodne vyšší súd.
Spoločnosť OpenAI tvrdí, že zákon neporušila, keďže jej jazykové modely neukladajú ani nekopírujú konkrétne údaje.
Podľa Silke Von Lewinskej z Inštitútu pre inovácie a hospodársku súťaž Maxa Plancka môže mať finálny verdikt široké dopady, keďže by mohol ovplyvniť spôsob akým generatívna umelá inteligencia využíva všetky umelecké diela, nielen piesne. Víťazstvo GEMA by podľa nej posilnilo postavenie kreatívneho priemyslu. „Pred použitím textu generatívnou umelou inteligenciou by držitelia práv museli udeliť svoj súhlas a mali by možnosť získať odmenu,“ myslí si Lewinská.
