POUŽÍVALA TWITTER: Študnetku v Saudskej Arábii odsúdili na 34 rokov

Londýn/Rijád 17. augusta (TASR) - Na 34 rokov väzenia odsúdil súd v Saudskej Arábii vysokoškolskú študentku Salmu Šihábovú za to, že mala vytvorený účet na sociálnej sieti Twitter, na ktorom sledovala a zdieľala príspevky aktivistov a disidentov. TASR správu prevzala v stredu z denníka The Guardian.



Salmá Šihábová si rozsudok vypočula niekoľko týždňov po návšteve amerického prezidenta Joea Bidena v Saudskej Arábii, ktorá mohla podľa ľudskoprávnych aktivistov v tejto arabskej krajine vystupňovať boj úradov proti tamojším bojovníkom za demokraciu.



Saudskoarabský súd Šihábovej najprv vymeral tri roky za mrežami za trestný čin "používania internetovej stránky za účelom vyvolania politických nepokojov a destabilizácie verejnej a národnej bezpečnosti". Odvolací súd však v pondelok vyniesol nový rozsudok a Šihábovú odsúdil a 34 rokov väzenia. Keď si ich odpyká, bude mať na ďalších 34 rokov zákaz cestovať.



Denník The Guardian však uvádza, že Šihábová mala na Twitteri len niečo cez 2500 sledovateľov a jej účet na Instagrame sledovalo len 159 ľudí. Na sociálnych sieťach uverejňovala najmä fotografie svojich dvoch detí, avšak občas prezdieľala i príspevky saudskoarabských disidentov žijúcich v exile, žiadajúcich oslobodenie tamojších politických väzňov.



Paradoxom je, že hoci sú v Saudskej Arábii používatelia Twitteru prenasledovaní, tamojší princ Walíd ibn Talál vlastní prostredníctvom investičnej nadácie Kingdom Holding viac než päť percent tejto spoločnosti.



Európski bojovníci za ľudské práva rozsudok pre Šihábovú skritizovali, keďže podľa nich ide o "najdlhší trest, aký bol kedy vymeraný pre aktivistku".