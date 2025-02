Používatelia Truth Social kritizujú Trumpa za AI video o Gaze

Gaza/Washington 26. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa na svojej sociálnej sieti Truth Social stal terčom kritiky za ním zverejnené video vytvorené umelou inteligenciou (AI), ktoré načrtáva zrejme jeho víziu zrekonštruovaného Pásma Gazy. Na videu je zobrazené vojnou zničené územie premenené na blízkovýchodný raj s exotickými plážami, mrakodrapmi, luxusnými jachtami a zabávajúcimi sa ľuďmi, napísala stanica Sky News.



Trump po nedávnom stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome navrhol, že Spojené štáty prevezmú dlhodobú kontrolu nad Pásmom Gazy a zabezpečia jeho obnovu. USA podľa Trumpa v palestínskej enkláve zrovnajú so zemou zničené budovy a následne tam zabezpečia hospodársky rozvoj. V tejto súvislosti hovoril o území ako o "Riviére Blízkeho východu".



Palestínčania by podľa jeho návrhu mali Pásmo Gazy opustiť, pričom by ich prijali susedné štáty. Trumpov nápad rozzúril arabské krajiny, ktoré sa chystajú predložiť alternatívny plán na obnovu pobrežnej enklávy.



Viaceré médiá vrátane Sky News i magazínu Politico označili 30-sekundové video, ktoré Trump bez komentára zverejnil na svojej platforme, za bizarné. Úvodná scéna so zničeným územím v pozadí je prekrytá "Gaza 2025... čo bude ďalej?"



V klipe, ktorého tvorca nie je bezprostredne známy, sa okrem iného objaví Obrovská zlatá socha Trumpa, Trump s Netanjahuom oblečení v plavkách ležiaci na pláži pri jednom z hotelov, Trump, ktorý v bare tancuje so sporo odetou brušnou tanečnicou, alebo niekoľkokrát aj jeho poradca a miliardár Elon Musk, ktorý napríklad do vzduchu rozhadzuje bankovky. Pásmo Gazy je zase vyobrazené ako moderná riviéra lemovaná promenádami, výškovými budovami a trblietavými plážami, napísal denník The Times of Israel (TOI).



Jeden z používateľov Truth Social podľa denníka The Guardian napísal, že je Trumpovým veľkým podporovateľom, no video je podľa neho "veľmi nevkusné". Podobne to vidí aj iný používateľ, ktorý sa vyjadril, že amerického prezidenta "miluje", klip však považuje za strašný. Ďalší používatelia ho opísali ako "chorý" a "špinavý".



Video je sprevádzané aj piesňou, text ktorej citoval TOI. "Donald prichádza, aby vás oslobodil, prináša svetlo, aby ho všetci videli, už žiadne tunely, žiadny strach: Trumpova Gaza je konečne tu. Jasne žiari, zlatá budúcnosť, úplne nové svetlo. Hodujte a tancujte, dielo je dokonané. Trumpova Gaza číslo jedna," napísal izraelský denník.