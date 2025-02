Používateľom Máp Google v USA sa zobrazuje názov Americký záliv

Washington 11. februára (TASR) - Spoločnosť Google v pondelok vo svojej službe Mapy Google (Google Maps) oficiálne zmenila názov Mexický záliv na Americký záliv. Takto sa bude zobrazovať používateľom v Spojených štátoch. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Google informoval, že zmena je v súlade s politikou dodržiavania oficiálnych geografických názvov vlády USA. Americký prezident Donald Trump predtým podpísal príslušný dekrét a Systém geografických názvov USA v pondelok aktualizoval názov Mexického zálivu na Americký.



Zmena bude viditeľná pre používateľov v USA, vo verzii Máp Google pre Mexiko zostane zachovaný názov Mexický záliv, ktorý sa používa od 16. storočia. Mimo týchto dvoch krajín sa používateľom v Mapách Google zobrazia oba názvy - ten nový v zátvorke za tým pôvodným. Podobne je to aj v iných prípadoch, keď rôzne krajiny používajú odlišné názvy pre tú istú geografickú lokalitu.



Trump po návrate do Bieleho domu nariadil zmeniť aj názov najvyššej hory Severnej Ameriky nachádzajúcej sa na Aljaške z Denali na Mount McKinley. Horu, ktorá sa týči do výšky viac ako 6000 metrov nad morom, v roku 2015 prezident Barack Obama premenoval na Denali, čo je názov používaný celé stáročia predtým pôvodnými obyvateľmi.