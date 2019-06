Poverenie na zostavenie vlády dostal od kráľa socialista Sánchez

Sánchezovi socialisti (PSOE) v apríli vyhrali parlamentné voľby v Španielsku, ale v parlamente nemajú väčšinu, keďže získali 123 z celkovo 350 poslaneckých mandátov.

Madrid 6. júna (TASR) - Vytvorením novej španielskej vlády bol vo štvrtok poverený úradujúci premiér Pedro Sánchez, informovala agentúra AP. Predchádzalo tomu séria rokovaní, ktoré kráľ Filip VI. viedol od stredy s lídrami parlamentných strán.



Sánchezovi socialisti (PSOE) v apríli vyhrali parlamentné voľby, ale v parlamente nemajú väčšinu, keďže získali 123 z celkovo 350 poslaneckých mandátov. Vo veľmi roztrieštenom parlamente, do ktorého sa dostalo až 17 politických strán, tak socialisti budú potrebovať podporu iných zoskupení.



Konzervatívna Ľudová strana (PP), stredopravicoví Občania (Ciudadanos) a krajne pravicová strana Vox, už deklarovali, že sú v opozícii.



Krajne ľavicová koalícia Zjednotení môžeme (Unidas Podemos), ktorá má v parlamente 42 poslancov, už medzičasom deklarovala svoju ochotu podporiť Sáncheza v tradičnom hlasovaní o vyslovení dôvery predsedovi vlády. Výmenou za to však koalícia chce vstúpiť do vlády.



Socialisti však tomuto modelu nie sú naklonení - radšej by vládli ako menšinová vláda s tým, že iné strany by žiadali o podporu ad hoc.



Sánchez sa podľa AP bude snažiť získať na svoju stranu menšie regionálne politické strany, ale zrejme sa vyhne rokovaniam s katalánskymi a baskickými separatistami, pretože by to mohlo viesť k obvineniam, že takto ohrozuje jednotu Španielska. Vzťahy medzi socialistami a separatistami sú napäté, odkedy sa vo februári začal súdny proces s 12 katalánskymi politikmi vo veci vyhlásenia nezávislosti tohto regiónu od zvyšku Španielska.



Dátum hlasovania o predsedovi španielskej vlády zatiaľ nie je stanovený, ale podľa parlamentných zdrojov by k nemu malo dôjsť začiatkom júla.



Aby sa 47-ročný Sánchez stal premiérom aj na druhé funkčné obdobie, bude musieť v hlasovaní o vyslovení dôvery získať absolútnu väčšinu - 176 - poslaneckých hlasov. Ak sa mu to nepodarí, uskutoční sa dva dni nato druhé kolo hlasovania, v ktorom mu stačí jednoduchá väčšina hlasov.