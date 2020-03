Povinná karanténa platí pre Čechov vracajúcich sa z 15 krajín

Praha 13. marca (TASR) - Česká vláda v piatok rozšírila povinnú karanténu pre občanov vracajúcich sa z rizikových krajín, z ktorých predtým vyhlásila zákaz vstupu cudzincom do Česka. V 15 rizikových oblastiach sa teraz nachádza 205.000 ľudí. Opatrenie začne platiť od soboty, informoval spravodajský portál Novinky.cz.



Dosiaľ karanténa platila len pre ľudí vracajúcich sa z Talianska.



Za rizikové krajiny označila česká vláda okrem Číny, Južnej Kórey, Iránu a Talianska takisto Španielsko, Rakúsko, Nemecko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Dánsko, Britániu a Švajčiarsko - teda 15 štátov.



Informáciu o rozšírenie zoznamu rizikových krajín o USA, Grécko a Japonsko vláda neskôr stiahla.



Zo spomínaných 205.000 ľudí v rizikových oblastiach je v Európe 196.000 osôb. Všetci dostali od operátorov oznámenie o novej situácii.



Česi vracajúci sa z rizikových krajín a cudzinci, ktorí majú povolenie na trvalý pobyt v ČR, budú po návrate z týchto krajín v karanténe. Cudzinci môžu do Česka zamieriť len z krajín, ktoré nie sú rizikové, teda môžu prísť aj tí zo Slovenska.



Minister vnútra Jan Hamáček už vo štvrtok upozornil, že ak niekto zákaz cestovania do rizikových krajín poruší, pôjde o trestný čin. "Porušenie zákona v tomto krízovom režime je trestný čin," povedal Hamáček. Ľudia majú podľa neho sledovať web ministerstva zdravotníctva, ktoré bude zoznam aktualizovať.



Cudzinci s trvalým povolením na pobyt i turisti môžu z Česka odcestovať do akejkoľvek krajiny. Ak však pôjdu do tej, ktorú vláda označila za rizikovú, nebude im do ukončenia núdzového stavu umožnený návrat do ČR.



Výnimku tvoria osoby preukázateľne pravidelne prekračujúce vnútorné hranice, predovšetkým cezhraniční pracovníci pracujúci vo vzdialenosti do 50 kilometrov od štátnych hraníc, a to z ČR, ako aj z Nemecka a Rakúska, napísali Novinky.cz.